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Пассажиры электропоезда Саратов 1 - станция Тарханы смогут проверить свое здоровье

Новости

26 июля «Электричка здоровья» № 6475 отправится со станции Саратов 1 в 7:46
Пассажиры электропоезда Саратов 1 - станция Тарханы смогут проверить свое здоровье


Для пассажиров электрички специалисты Саратовского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики организуют экспресс-обследование: измерение артериального давления, уровня холестерина и глюкозы крови, концентрации угарного газа в выдыхаемом воздухе с помощью смокелайзера, уровня насыщения кислородом капиллярной крови с помощью пульсоксиметра. По результатам обследования пассажиры получат консультацию терапевта.

По прибытии на станцию Тарханы будет организована работа «Островка здоровья» на ФАП с. Шевыревка. Здесь все желающие смогут пройти не только вышеперечисленные обследования, но и бесконтактную тонометрию с определением внутриглазного давления, компьютерную диагностику работы сердца на аппарате «Кардиовизор».
Приглашаем всех пройти экспресс-обследование.
На ФАПе в Шевыревке специалисты «Островка здоровья» будет работать с 10.00 до 13.00.

«Широкий охват диспансеризацией населения – это задача, которую поставил Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Мы используем любые возможности для того, чтобы как можно больше жителей области не только обратили внимание на свое здоровье и здоровье своих близких, но и проверили его основные показатели без большой потери времени, не обращаясь в лечебное учреждение. Подобные акции будут продолжены. Следите за анонсами на официальном сайте, в социальных сетях и в телеграмм-канале министерства здравоохранения. Найдите время и возможность проверить свое здоровье» - отметил министр здравоохранения Олег Костин.