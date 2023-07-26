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В Саратовской области стартует охота на болотно-луговую дичь

Новости
В Саратовской области стартует охота на болотно-луговую дичь

Сегодня в охотничьих угодьях региона открылась охота на болотно-луговую дичь. Речь идет о чибисах и бекасах.

Охотничий сезон открывается для владельцев собак охотничьих пород, имеющих справку или свидетельство о происхождении.

Также для владельцев подружейных собак 5 августа 2023 года откроется охота на боровую (вальдшнепа), полевую и степную дичь. Для всех остальных охотников летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь стартует с 26 августа.