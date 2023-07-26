Число зрительных мест в модернизированных кинозалах региона превысит 6 тысяч

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Фонд кино подвел итоги конкурса 2023 года по поддержке кинозалов в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек.«Отмечу, конкурс проводится в рамках национального проекта «Культура», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Благодаря этому проекту в 2023 году в регионе появятся более 600 новых зрительских мест. Модернизированные кинозалы откроются в р.п. Новые Бурасы и в ЗАТО Светлый, - рассказала министр культуры области Наталия Щелканова и уточнила: - Таким образом, общее число зрительских мест в модернизированных кинозалах региона станет около 6,5 тысяч».