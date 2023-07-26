26 июля 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 25 июля
В Саратове и Энгельсе рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий
17:32 | 25 июля
Эксперт оценил оборачиваемость парковочных мест
17:02 | 25 июля
Саратовцы получили государственные награды
16:03 | 25 июля
Лекторы российского общества «Знание» выступили в «Звездочке»
15:17 | 25 июля
Открыт набор в «Школу предпринимательства»
15:02 | 25 июля
Пассажиры электропоезда Саратов 1 - станция Тарханы смогут проверить свое здоровье
14:50 | 25 июля
Экспозиции саратовских музеев выведут на новый профессиональный уровень
14:49 | 25 июля
Наталия Щелканова, министр культуры Саратовской области: «Нацпроект повышает качество и разнообразие культурной жизни региона»
14:02 | 25 июля
В Саратовской области стартует охота на болотно-луговую дичь
13:01 | 25 июля
Число зрительных мест в модернизированных кинозалах региона превысит 6 тысяч
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Нижнем Новгороде обсудили работу военно-оборонного комплекса

Новости
В Нижнем Новгороде обсудили работу военно-оборонного комплекса

Губернатор Роман Бусаргин принял участие в заседании Совета ПФО, где обсуждалась работа оборонно-промышленного комплекса. Мероприятие провёл сегодня в Нижнем Новгороде полпред Президента РФ в Приволжье Игорь Комаров.

Вице-премьер – Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что в ПФО в оборонном комплексе работает более 1200 организаций, из них около 100 участвует в выпуске особо востребованных изделий, определяющих высокую боеспособность наших войск.

«За последний год мы решили самые острые вопросы и отстроили основные технологические, финансовые и организационные моменты в производстве вооружения и средств поражения. Благодаря этому наш оборонный комплекс продолжает наращивать темпы выпуска. С начала текущего года по многим видам вооружения, военной специальной техники, уже произведено намного больше, чем за весь прошлый год», - сказал Денис Мантуров.

Игорь Комаров обозначил основные направления, по которым органы власти в регионах округа должны оказать содействие и поддержку предприятиям ОПК. Особое внимание нужно уделить кадровому обеспечению: «Благодаря принимаемым на всех уровнях усилиям закрыли потребность в кадрах на 70%, но она сохраняется. Особое внимание необходимо уделять маршрутизации выпускников учебных заведений, работе с целевым набором по инженерно-техническим специальностям. Также значимым направлением работы является содействие в повышении уровня социальных гарантий работников предприятий ОПК».

Отметим, в Саратовской области в первом полугодии на предприятия ОПК трудоустроено почти 4 тысячи специалистов. До конца этого года планируется трудоустроить еще порядка 300-400 молодых специалистов.