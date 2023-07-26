В Нижнем Новгороде обсудили работу военно-оборонного комплекса

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Губернатор Роман Бусаргин принял участие в заседании Совета ПФО, где обсуждалась работа оборонно-промышленного комплекса. Мероприятие провёл сегодня в Нижнем Новгороде полпред Президента РФ в Приволжье Игорь Комаров.Вице-премьер – Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что в ПФО в оборонном комплексе работает более 1200 организаций, из них около 100 участвует в выпуске особо востребованных изделий, определяющих высокую боеспособность наших войск.«За последний год мы решили самые острые вопросы и отстроили основные технологические, финансовые и организационные моменты в производстве вооружения и средств поражения. Благодаря этому наш оборонный комплекс продолжает наращивать темпы выпуска. С начала текущего года по многим видам вооружения, военной специальной техники, уже произведено намного больше, чем за весь прошлый год», - сказал Денис Мантуров.Игорь Комаров обозначил основные направления, по которым органы власти в регионах округа должны оказать содействие и поддержку предприятиям ОПК. Особое внимание нужно уделить кадровому обеспечению: «Благодаря принимаемым на всех уровнях усилиям закрыли потребность в кадрах на 70%, но она сохраняется. Особое внимание необходимо уделять маршрутизации выпускников учебных заведений, работе с целевым набором по инженерно-техническим специальностям. Также значимым направлением работы является содействие в повышении уровня социальных гарантий работников предприятий ОПК».Отметим, в Саратовской области в первом полугодии на предприятия ОПК трудоустроено почти 4 тысячи специалистов. До конца этого года планируется трудоустроить еще порядка 300-400 молодых специалистов.