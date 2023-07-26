Дети из ЛНР и ДНР проводят каникулы в Саратовской области

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В социально-оздоровительном центре «Лазурный» началась вторая смена для ребят из подшефного Сватовского района ЛНР и ДНР.Тематика смены – «Летнее приключение». Гости области примут участие в волонтерском движении и молодежном самоуправлении. Для них пройдут разнообразные занятия-тренинги и творческие мастер-классы, конкурсы и концерты.Выездными мероприятиями станут обзорная экскурсия по достопримечательностям города Балаково с визитом в музеи, посещение Информационного центра АЭС, конного клуба «Дерби» и Балаковской гидроэлектростанции.В рамках патриотического воспитания пройдут тематические дни: «День народных традиций», «Игры народов России», а также военно-спортивная игра «Зарница».Во вторую смену в социально-оздоровительный центр заехали 99 человек.Напомним, Саратовская область принимает на отдых детей из новых субъектов Российской Федерации уже второй год.В этом году в первую смену в социально-оздоровительном центре «Лазурный» уже отдохнули 180 юных гостей, 65 ребят из Донецка отдыхают также в «Жемчужинке» в Пугачеве.Всего в летний период планируется принять порядка 750 ребят из Луганской и Донецкой Народных Республик.