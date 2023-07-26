26 июля 2023 СРЕДА
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В Саратове и Энгельсе рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий
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Эксперт оценил оборачиваемость парковочных мест
17:02 | 25 июля
Саратовцы получили государственные награды
16:03 | 25 июля
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15:17 | 25 июля
Открыт набор в «Школу предпринимательства»
15:02 | 25 июля
Пассажиры электропоезда Саратов 1 - станция Тарханы смогут проверить свое здоровье
14:50 | 25 июля
Экспозиции саратовских музеев выведут на новый профессиональный уровень
14:49 | 25 июля
Наталия Щелканова, министр культуры Саратовской области: «Нацпроект повышает качество и разнообразие культурной жизни региона»
14:02 | 25 июля
В Саратовской области стартует охота на болотно-луговую дичь
13:01 | 25 июля
Число зрительных мест в модернизированных кинозалах региона превысит 6 тысяч
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Три медали привезли спортсмены школы «РиФ» с чемпионата России по легкой атлетике

Новости


В Чебоксарах (Чувашская Республика) завершился чемпионат России по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В рамках соревнований прошли Открытые Всероссийские соревнования «Мы вместе. Спорт»-2023.



Три медали привезли спортсмены школы «РиФ» с чемпионата России по легкой атлетике

В турнире приняли участие около 350 спортсменов из 50 регионов России и Республики Беларусь. Среди участников - ведущие спортсмены страны и мира, чемпионы и призеры Паралимпийских игр.

Спортсмены областной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» привезли с соревнований три медали: Мария Колобова завоевала две серебряные медали в беге на дистанциях 100 и 200 метров, Мария Фомина завоевала золотую медаль в метании копья.

Подготовили спортсменов заслуженный тренер России Таисия Борисова и тренер-преподаватель Татьяна Жданова.