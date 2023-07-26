Три медали привезли спортсмены школы «РиФ» с чемпионата России по легкой атлетике
В Чебоксарах (Чувашская Республика) завершился чемпионат России по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В рамках соревнований прошли Открытые Всероссийские соревнования «Мы вместе. Спорт»-2023.
В турнире приняли участие около 350 спортсменов из 50 регионов России и Республики Беларусь. Среди участников - ведущие спортсмены страны и мира, чемпионы и призеры Паралимпийских игр.
Спортсмены областной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» привезли с соревнований три медали: Мария Колобова завоевала две серебряные медали в беге на дистанциях 100 и 200 метров, Мария Фомина завоевала золотую медаль в метании копья.
Подготовили спортсменов заслуженный тренер России Таисия Борисова и тренер-преподаватель Татьяна Жданова.