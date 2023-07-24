Экспортеры обсудили актуальные вопросы по выходу на рынки стран Африки
Состоялось заседание членов Клуба экспортеров Саратовской области. Ключевая тема – сотрудничество с партнерами из стран Африки.
В бизнес-встрече приняли участие десять саратовских компаний, представители Российского экпортного центра и компаний из ЮАР и Конго. Участники обсудили меры государственной поддержки, особенности экспорта в страны Африки, логистику и банковскую систему африканского континента.
«Поддержка экспортеров является важным инструментом стимулирования экспортных поставок и повышения конкурентоспособности саратовских предпринимателей на мировом рынке. Для того, чтобы сделать экспортный рынок понятным и доступным для любого предпринимателя, который хочет развивать свой бизнес и найти партнеров за рубежом, мы собираем Клуб экспортеров, который создан благодаря национальным проектам «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». Это эффективная площадка для получения необходимой информации, тиражирования успешных практик и совместного решения важных вопросов», - отмечает министр экономического развития области Андрей Разборов.
В рамках мероприятия к Клубу присоединились еще три саратовских компании, которые заинтересованы в экспортной деятельности.
Напомним, Клуб работает в рамках реализации Регионального экспортного стандарта 2.0. Это механизм взаимодействия с ориентированным на экспорт бизнесом, где сами участники определяют повестку и тематику диалога.
Для того чтобы стать членом Клуба экспортеров Саратовской области, необходимо направить заявление и анкету на электронную почту: exportclub64@yandex.ru. Членство в Клубе является добровольным и бесплатным.
В бизнес-встрече приняли участие десять саратовских компаний, представители Российского экпортного центра и компаний из ЮАР и Конго. Участники обсудили меры государственной поддержки, особенности экспорта в страны Африки, логистику и банковскую систему африканского континента.
«Поддержка экспортеров является важным инструментом стимулирования экспортных поставок и повышения конкурентоспособности саратовских предпринимателей на мировом рынке. Для того, чтобы сделать экспортный рынок понятным и доступным для любого предпринимателя, который хочет развивать свой бизнес и найти партнеров за рубежом, мы собираем Клуб экспортеров, который создан благодаря национальным проектам «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». Это эффективная площадка для получения необходимой информации, тиражирования успешных практик и совместного решения важных вопросов», - отмечает министр экономического развития области Андрей Разборов.
В рамках мероприятия к Клубу присоединились еще три саратовских компании, которые заинтересованы в экспортной деятельности.
Напомним, Клуб работает в рамках реализации Регионального экспортного стандарта 2.0. Это механизм взаимодействия с ориентированным на экспорт бизнесом, где сами участники определяют повестку и тематику диалога.
Для того чтобы стать членом Клуба экспортеров Саратовской области, необходимо направить заявление и анкету на электронную почту: exportclub64@yandex.ru. Членство в Клубе является добровольным и бесплатным.