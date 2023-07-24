24 июля 2023 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:00 | 24 июля
В Саратове после длительного перерыва открылся городской парк
17:03 | 24 июля
В энгельсские школы приходят работать молодые педагоги – «целевики»
16:02 | 24 июля
Уборочная-2023: в Саратовской области начали убирать горох
15:03 | 24 июля
Саратовские конвейерные системы поставляются в страны СНГ
14:02 | 24 июля
Инвесторам предлагают площадку в Татищевском районе для ведения туристического бизнеса
13:14 | 24 июля
Экспортеры обсудили актуальные вопросы по выходу на рынки стран Африки
13:02 | 24 июля
Саратовская делегация приняла участие в заседании федерального совета по экологическим вопросам в Воронеже
12:01 | 24 июля
Педагог из Саратовской области участвует в арктической экспедиции
11:03 | 24 июля
В Саратове для сохранения дома Шехтелей утверждена охранная зона
10:34 | 24 июля
«Работа России»: работодатели региона ищут ведущего художника и оператора аттракционов
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«Работа России»: работодатели региона ищут ведущего художника и оператора аттракционов

Новости
«Работа России»: работодатели региона ищут ведущего художника и оператора аттракционов


На сегодняшний день на портале «Работа России» доступно более 21 тысячи вакансий от работодателей региона из самых различных отраслей.
Наиболее востребованными остаются врачи и средний медицинский персонал, водители автомобиля, уборщики производственных и служебных помещений, слесари различного профиля и подсобные рабочие, продавцы продовольственных товаров.
Встречаются и достаточно редкие вакансии: ведущий художник, оператор аттракционов, поролонщик, ветеринарный фельдшер, оператор дефектоскопной тележки и составитель теста.
Высокие зарплаты предлагают водителю категории Е (заработная плата 130 – 180 тыс. рублей), руководителю направления по инженерным системам (заработная плата 150 тыс. рублей), ведущему инженеру - проектировщику сетей связи и сигнализации (заработная плата 120 тыс. рублей).
С подробной информацией о вакансиях можно ознакомиться по ссылке https://trudvsem.ru/.