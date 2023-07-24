«Работа России»: работодатели региона ищут ведущего художника и оператора аттракционов

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На сегодняшний день на портале «Работа России» доступно более 21 тысячи вакансий от работодателей региона из самых различных отраслей.Наиболее востребованными остаются врачи и средний медицинский персонал, водители автомобиля, уборщики производственных и служебных помещений, слесари различного профиля и подсобные рабочие, продавцы продовольственных товаров.Встречаются и достаточно редкие вакансии: ведущий художник, оператор аттракционов, поролонщик, ветеринарный фельдшер, оператор дефектоскопной тележки и составитель теста.Высокие зарплаты предлагают водителю категории Е (заработная плата 130 – 180 тыс. рублей), руководителю направления по инженерным системам (заработная плата 150 тыс. рублей), ведущему инженеру - проектировщику сетей связи и сигнализации (заработная плата 120 тыс. рублей).С подробной информацией о вакансиях можно ознакомиться по ссылке https://trudvsem.ru/.