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В Саратове после длительного перерыва открылся городской парк

Новости
Излюбленное место отдыха горожан и гостей города наконец снова стало доступно для посещений.

В Саратове после длительного перерыва открылся городской парк

Саратовцы рады - у детей есть возможность провести оставшийся месяц школьных каникул весело и интересно,большинство аттракционов работают.

Гости парка смогут, как и прежде, покхормить белок и уток, посмотреть на лебедей. На территории открыты кафе, работают ларьки с мороженым.

Как отметили представители администрации городского парка, было проведено "сплошное обследование всех деревьев в парке силами экспертов государственного  университета, которые по результатам обследования выдали своё заключение о необходимости сноса и опиловки ряда деревьев в связи с их жизненным состоянием. Акт обследования был передан на рассмотрение членами «зелёной комиссии» при администрации города Саратова, которые и приняли окончательное решение о том, какие деревья должны быть снесены и какие, каким образом и в каком объеме обрезаны.
Всего в этом году мы получили предписание на снос 180 и опиловку 662 деревьев.
Это огромный объем работ, который  мы практически выполнили. Лишь на ряде участков парка продолжится опиловка и вывоз ветвей."
Руководство парка просит отнестись с пониманием к тому, что некоторые участки парка будут на время ограждены для завершения указанных работ.
"Позже, в соответствии со сроками, указанными в разрешении «зелёной комиссии», будет произведена омолаживающая обрезка ряда деревьев. 
Также мы продолжаем наблюдать за состоянием деревьев, проводя ежегодный мониторинг с использованием методов неразрушающего инструментального контроля деревьев силами специалистов «Центр защиты леса».

- Мы запланировали проведение компенсационной высадки деревьев согласно плану компенсационной высадки, который мы разработаем и согласуем со специалистами. В соответствующие сроки будут закуплены саженцы. Мы рассматриваем возможность пригласить жителей города внести свой вклад в озеленение и обновление парка и посадить свое дерево,"-подчеркнули в администрации горпарка.