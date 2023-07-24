В Саратове после длительного перерыва открылся городской парк

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Саратовцы рады - у детей есть возможность провести оставшийся месяц школьных каникул весело и интересно,большинство аттракционов работают.Гости парка смогут, как и прежде, покхормить белок и уток, посмотреть на лебедей. На территории открыты кафе, работают ларьки с мороженым.Как отметили представители администрации городского парка, было проведено "сплошное обследование всех деревьев в парке силами экспертов государственного университета, которые по результатам обследования выдали своё заключение о необходимости сноса и опиловки ряда деревьев в связи с их жизненным состоянием. Акт обследования был передан на рассмотрение членами «зелёной комиссии» при администрации города Саратова, которые и приняли окончательное решение о том, какие деревья должны быть снесены и какие, каким образом и в каком объеме обрезаны.Всего в этом году мы получили предписание на снос 180 и опиловку 662 деревьев.Это огромный объем работ, который мы практически выполнили. Лишь на ряде участков парка продолжится опиловка и вывоз ветвей."Руководство парка просит отнестись с пониманием к тому, что некоторые участки парка будут на время ограждены для завершения указанных работ."Позже, в соответствии со сроками, указанными в разрешении «зелёной комиссии», будет произведена омолаживающая обрезка ряда деревьев.Также мы продолжаем наблюдать за состоянием деревьев, проводя ежегодный мониторинг с использованием методов неразрушающего инструментального контроля деревьев силами специалистов «Центр защиты леса».- Мы запланировали проведение компенсационной высадки деревьев согласно плану компенсационной высадки, который мы разработаем и согласуем со специалистами. В соответствующие сроки будут закуплены саженцы. Мы рассматриваем возможность пригласить жителей города внести свой вклад в озеленение и обновление парка и посадить свое дерево,"-подчеркнули в администрации горпарка.