В энгельсские школы приходят работать молодые педагоги – «целевики»

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Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Одним из важных вопросов сферы образования сегодня является кадровая обеспеченность. Этот вопрос держит на контроле Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Комитет образования района ведет активную работу по наполнению школ высокопрофессиональными педагогами. С будущими учителями начинают работать со школьной скамьи.Алина Бондаренко уже два года работает учителем начальных классов в школе села Квасниковка, в этом году закончила магистратуру Саратовского университета.«С детства мечтала вести уроки, как мой первый учитель, работать с детьми. После 11 класса решила, что осуществить мечту мне поможет целевое направление в ВУЗ. Школа и комитет по образованию мне оказали содействие в этом вопросе», - поделилась молодой педагог.Целевой набор помог стать учителем и Валерии Шараповой.«При поступлении в университет мне действительно помог целевой набор, так как имеющегося количества баллов могло бы не хватить, а я очень хотела получить именно эту специальность», - рассказала она.О целевом наборе она получила информацию в районном комитете по образованию. К тому же, у Валерии мама – педагог, поэтому профессию девушка выбрала неслучайно.Валерия Шарапова считает, что обучение по целевому набору – это гарантия на дальнейшую квалифицированную работу. После окончания университета она будет работать педагогом истории в общеобразовательной школе № 32 города Энгельса.