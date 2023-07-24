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В энгельсские школы приходят работать молодые педагоги – «целевики»

Новости

В результате поданных заявок комитетом по образованию администрации профильным министерством по итогам проведенного конкурса были выданы 20 направлений на целевое обучение будущим педагогам.
В энгельсские школы приходят работать молодые педагоги – «целевики»

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Одним из важных вопросов сферы образования сегодня является кадровая обеспеченность. Этот вопрос держит на контроле Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Комитет образования района ведет активную работу по наполнению школ высокопрофессиональными педагогами. С будущими учителями начинают работать со школьной скамьи.

Алина Бондаренко уже два года работает учителем начальных классов в школе села Квасниковка, в этом году закончила магистратуру Саратовского университета.

«С детства мечтала вести уроки, как мой первый учитель, работать с детьми. После 11 класса решила, что осуществить мечту мне поможет целевое направление в ВУЗ. Школа и комитет по образованию мне оказали содействие в этом вопросе», - поделилась молодой педагог.
Целевой набор помог стать учителем и Валерии Шараповой.

В энгельсские школы приходят работать молодые педагоги – «целевики»

«При поступлении в университет мне действительно помог целевой набор, так как имеющегося количества баллов могло бы не хватить, а я очень хотела получить именно эту специальность», - рассказала она.

О целевом наборе она получила информацию в районном комитете по образованию. К тому же, у Валерии мама – педагог, поэтому профессию девушка выбрала неслучайно.

Валерия Шарапова считает, что обучение по целевому набору – это гарантия на дальнейшую квалифицированную работу. После окончания университета она будет работать педагогом истории в общеобразовательной школе № 32 города Энгельса.