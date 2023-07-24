Уборочная-2023: в Саратовской области начали убирать горох

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Всего с начала уборочной кампании-2023 в регионе убрано 228,7 тыс. га, собрано 617,9 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых озимые – 614,1 тыс. тонн, яровые – 3,8 тыс. тонн. За последние сутки намолочено 49,2 тыс. тонн при урожайности 29,7 ц/га.На 21 июля в уборочной кампании задействованы 32 муниципальных района области. Помимо зерновых, убирают ранние овощные культуры (собрано 1 132 тонны) и картофель (урожай 2023 года – 60 тонн).В ходе кормозаготовительной кампании для скота сельхозпредприятий и К(Ф)Х заготовлено 135,7 тыс. тонн сена, 47,7 тыс. тонн сенажа и 8,1 тыс. тонн соломы.