24 июля 2023 ПОНЕДЕЛЬНИК
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Саратовские конвейерные системы поставляются в страны СНГ
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские конвейерные системы поставляются в страны СНГ

Новости
Завод конвейерных систем «АСпром» вышел на рынки Азербайджана и Таджикистана. Компания производит конвейерные системы различной сложности, разрабатывает решения для маркировки и этикетирования продукции, вводит в эксплуатацию системы идентификации продукции, поставляет компрессорное оборудование.
Саратовские конвейерные системы поставляются в страны СНГ



Компания активно получает господдержку от Регионального центра инжиниринга (РЦИ), Центра «Мой бизнес» и Центра поддержки экспорта.

Благодаря нацпроектам «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт» компания смогла принять участие в бизнес-миссии в Республику Узбекистан, международных выставках, встретится с партнерами из Республики Беларусь. Центр поддержки экспорта также помог в поиске и подборе иностранного покупателя. Уже заключены экспортные контракты на поставку системы автоматического управления.

При поддержке РЦИ компания автоматизировала производственные процессы. В текущем году при содействии специалистов Центра планируется разработка программы модернизации производства для получения гранта от Фонда содействия инновациям.

Результаты работы завода отмечены в региональном конкурсе «Экспортер года 2022»: завод одержал победу в номинациях «Экспортер года в сфере машиностроения» и «Ответственный экспортер ESG».