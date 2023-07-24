Саратовские конвейерные системы поставляются в страны СНГ

просмотров: 90

Компания активно получает господдержку от Регионального центра инжиниринга (РЦИ), Центра «Мой бизнес» и Центра поддержки экспорта.Благодаря нацпроектам «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт» компания смогла принять участие в бизнес-миссии в Республику Узбекистан, международных выставках, встретится с партнерами из Республики Беларусь. Центр поддержки экспорта также помог в поиске и подборе иностранного покупателя. Уже заключены экспортные контракты на поставку системы автоматического управления.При поддержке РЦИ компания автоматизировала производственные процессы. В текущем году при содействии специалистов Центра планируется разработка программы модернизации производства для получения гранта от Фонда содействия инновациям.Результаты работы завода отмечены в региональном конкурсе «Экспортер года 2022»: завод одержал победу в номинациях «Экспортер года в сфере машиностроения» и «Ответственный экспортер ESG».