Саратовские конвейерные системы поставляются в страны СНГ
Завод конвейерных систем «АСпром» вышел на рынки Азербайджана и Таджикистана. Компания производит конвейерные системы различной сложности, разрабатывает решения для маркировки и этикетирования продукции, вводит в эксплуатацию системы идентификации продукции, поставляет компрессорное оборудование.
Компания активно получает господдержку от Регионального центра инжиниринга (РЦИ), Центра «Мой бизнес» и Центра поддержки экспорта.
Благодаря нацпроектам «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт» компания смогла принять участие в бизнес-миссии в Республику Узбекистан, международных выставках, встретится с партнерами из Республики Беларусь. Центр поддержки экспорта также помог в поиске и подборе иностранного покупателя. Уже заключены экспортные контракты на поставку системы автоматического управления.
При поддержке РЦИ компания автоматизировала производственные процессы. В текущем году при содействии специалистов Центра планируется разработка программы модернизации производства для получения гранта от Фонда содействия инновациям.
Результаты работы завода отмечены в региональном конкурсе «Экспортер года 2022»: завод одержал победу в номинациях «Экспортер года в сфере машиностроения» и «Ответственный экспортер ESG».
Компания активно получает господдержку от Регионального центра инжиниринга (РЦИ), Центра «Мой бизнес» и Центра поддержки экспорта.
Благодаря нацпроектам «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт» компания смогла принять участие в бизнес-миссии в Республику Узбекистан, международных выставках, встретится с партнерами из Республики Беларусь. Центр поддержки экспорта также помог в поиске и подборе иностранного покупателя. Уже заключены экспортные контракты на поставку системы автоматического управления.
При поддержке РЦИ компания автоматизировала производственные процессы. В текущем году при содействии специалистов Центра планируется разработка программы модернизации производства для получения гранта от Фонда содействия инновациям.
Результаты работы завода отмечены в региональном конкурсе «Экспортер года 2022»: завод одержал победу в номинациях «Экспортер года в сфере машиностроения» и «Ответственный экспортер ESG».