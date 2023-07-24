24 июля 2023 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:00 | 24 июля
В Саратове после длительного перерыва открылся городской парк
17:03 | 24 июля
В энгельсские школы приходят работать молодые педагоги – «целевики»
16:02 | 24 июля
Уборочная-2023: в Саратовской области начали убирать горох
15:03 | 24 июля
Саратовские конвейерные системы поставляются в страны СНГ
14:02 | 24 июля
Инвесторам предлагают площадку в Татищевском районе для ведения туристического бизнеса
13:14 | 24 июля
Экспортеры обсудили актуальные вопросы по выходу на рынки стран Африки
13:02 | 24 июля
Саратовская делегация приняла участие в заседании федерального совета по экологическим вопросам в Воронеже
12:01 | 24 июля
Педагог из Саратовской области участвует в арктической экспедиции
11:03 | 24 июля
В Саратове для сохранения дома Шехтелей утверждена охранная зона
10:34 | 24 июля
«Работа России»: работодатели региона ищут ведущего художника и оператора аттракционов
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Инвесторам предлагают площадку в Татищевском районе для ведения туристического бизнеса

Новости
Корпорация развития Саратовской области ищет инвестора для создания туристического объекта в с. Вязовка Татищевского района. Село известно своими двухсотлетними соснами, столетней дубравой и другими памятниками природы.
Инвесторам предлагают площадку в Татищевском районе для ведения туристического бизнеса




Земельный участок площадью 10,2 га предлагается как для продажи, так и в аренду. Имущественный комплекс представляют 18 зданий и хозяйственных помещений, которые можно реконструировать под гостиницу или санаторий. Подведены необходимые инженерные коммуникации: газ, электричество, вода. Еще один плюс - близость областного центра (27 км), позволит обеспечить стабильный турпоток.

«Для потенциальных инвесторов работает новая мера поддержки проектов в сфере туризма – предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов. Специалисты Корпорации помогут в оформлении необходимых документов», - подчеркнул директор Корпорации развития Саратовской области Александр Храпугин.