Инвесторам предлагают площадку в Татищевском районе для ведения туристического бизнеса

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Земельный участок площадью 10,2 га предлагается как для продажи, так и в аренду. Имущественный комплекс представляют 18 зданий и хозяйственных помещений, которые можно реконструировать под гостиницу или санаторий. Подведены необходимые инженерные коммуникации: газ, электричество, вода. Еще один плюс - близость областного центра (27 км), позволит обеспечить стабильный турпоток.«Для потенциальных инвесторов работает новая мера поддержки проектов в сфере туризма – предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов. Специалисты Корпорации помогут в оформлении необходимых документов», - подчеркнул директор Корпорации развития Саратовской области Александр Храпугин.