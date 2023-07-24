Саратовская делегация приняла участие в заседании федерального совета по экологическим вопросам в Воронеже

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В мероприятии также принимали участие от Саратовской области заместитель Председателя Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский и первый заместитель министра природных ресурсов и экологии области Денис Трошин.На заседании обсудили реализацию национального проекта «Экология» и комплексного развития заповедного дела и туризма на ООПТ, оздоровление водных объектов и др.Саратовская делегация приняла участие в работе круглого стола на тему «Перспективы развития экологического туризма и ООПТ федерального значения», где обсудили, в том числе поддержку национального парка «Хвалынский» и перевод с регионального уровня на федеральный уникального природного объекта – реликтовый Дьяковский лес. С инициативой создания третьей федеральной ООПТ в нашем регионе выступил губернатор области Роман Бусаргин.«С руководителем Рослесхоза РФ Иваном Советниковым обсудили вопросы развития лесовосстановления в Саратовской области, где наш регион показывает хорошие результаты по итогам весенних посадок. В этот период высажено 2000 га сеянцев, а до первого ноября общий объем посадок в области составит 4000 га», - отметил Роман Ковальский.Также Роман Ковальский доложил Дмитрию Кобылкину об итогах состоявшейся в этот же день в Саратове масштабной Всероссийской экологической акции «Особенности национальной уборки», в которой участвовало более полутысячи саратовцев. Итогом ее стала уборка зеленой зоны Парка Победы и сбор 25 кубометров мусора.«Саратовская область ежегодно принимает участие в крупных всероссийских экологических акциях. Это и «Вода России», и «Сад памяти», «Сохраним лес» и многие другие. В этих мероприятиях с каждым годом принимают участие все большее количество жителей», - сообщил Роман Ковальский.