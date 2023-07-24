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Педагог из Саратовской области участвует в арктической экспедиции

Новости

В июле новая группа добровольцев отправилась в длительную экспедицию, чтобы в рамках проекта «Чистая Арктика» провести уборку нескольких локаций в Мурманский области. В числе волонтеров – Татьяна Павлова, учитель истории и обществознания школы №1 города Энгельса.

Педагог из Саратовской области участвует в арктической экспедиции

Татьяна Павлова недавно создала при школе волонтерский экологический отряд и решила подать заявку на Всероссийский конкурс «Чистая Арктика – территория просвещения».

«Я подписалась на сообщество в социальных сетях, а позже решила участвовать в конкурсе, попробовав свои силы в номинации «Посол Арктики – хранитель знаний». Я тогда узнала очень многое о Крайнем Севере: его уникальной природе, природных ресурсах, экономической и стратегической важности территорий. Став победителем конкурса, не отпускала мысли попасть в арктическую экспедицию. И вот я здесь – прошла волонтерский отбор и уехала в Арктику. У нас классная команда. Когда вернусь домой – обязательно расскажу своим ученикам обо всем, что здесь увидела», – поделилась планами педагог.

А рассказать есть о чем: наша землячка занимается масштабной уборкой. Она началась в Никеле – заполярном поселке металлургов в нескольких километрах от Норвегии и около 70-ти от финской границы. Раньше здесь находился комбинат по переработке медно-никелевой руды, сейчас от былого производства ничего не осталось – шефство над местностью взяли волонтеры.

В Никеле ведется уборка прибрежной зоны реки Колосйоки и эколого-индустриального туристического маршрута «Шпиль 555». Затем группа отправится на Кольскую сверхглубокую скважину –волонтерам предстоит собрать с территории тонны оставленных с советских времен отходов. Кроме экологических мероприятий, участников также ждут экскурсии по самым заповедным местами полуострова.

Справка
Цель проекта «Чистая Арктика» – очистка арктических территорий от отходов, образовавшихся в результате интенсивного освоения Арктики в советский период.

За два сезона «Чистой Арктики» очищено 110 гектаров арктической земли и убрано более 5000 тонн отходов. Участие в проекте приняли более 3000 тысяч волонтеров – уборка такой большой территории заняла у них 34 232 часа.