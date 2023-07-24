24 июля 2023 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:00 | 24 июля
В Саратове после длительного перерыва открылся городской парк
17:03 | 24 июля
В энгельсские школы приходят работать молодые педагоги – «целевики»
16:02 | 24 июля
Уборочная-2023: в Саратовской области начали убирать горох
15:03 | 24 июля
Саратовские конвейерные системы поставляются в страны СНГ
14:02 | 24 июля
Инвесторам предлагают площадку в Татищевском районе для ведения туристического бизнеса
13:14 | 24 июля
Экспортеры обсудили актуальные вопросы по выходу на рынки стран Африки
13:02 | 24 июля
Саратовская делегация приняла участие в заседании федерального совета по экологическим вопросам в Воронеже
12:01 | 24 июля
Педагог из Саратовской области участвует в арктической экспедиции
11:03 | 24 июля
В Саратове для сохранения дома Шехтелей утверждена охранная зона
10:34 | 24 июля
«Работа России»: работодатели региона ищут ведущего художника и оператора аттракционов
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратове для сохранения дома Шехтелей утверждена охранная зона

Новости
Постановлением Правительства области утверждены зоны охраны для объекта культурного наследия «Дом Шехтелей». Старинное здание находится в Саратове на улице Московской, 16. Как сообщают историки, дворовое место приобрела в 1848 году Анна Ивановна, которая была женой Франца Осиповича и приходилась теткой архитектору Федору Шехтелю. Спустя полгода Анна Ивановна подала прошение о перестройке дома, которую завершили полностью к 1855 году. Когда будущему архитектору было 6 лет, его семья в связи с болезнью Франца Осиповича, вернулась из Петербурга в Саратов. Здесь Федор прожил около 10 лет.

В Саратове для сохранения дома Шехтелей утверждена охранная зона


На минувшей неделе для сохранения дома Шехтелей утверждена охранная зона. Она находится на территории общего пользования, а также исторического здания и соседних с ним. Также разработан особый режим использования земельных участков, в том числе запрещено размещение некапитальных строений и сооружений, нестационарных объектов торговли, установка кондиционеров и антенн, прокладка инженерных коммуникаций по фасадам зданий.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности разработана для территории близ перекрестка улиц Чернышевского и Московской. Здесь разрешено новое строительство, однако максимальная высота нового здания не может превышать 12 метров. Строение должно быть стилизовано под «образцовые фасады».