В Саратове для сохранения дома Шехтелей утверждена охранная зона

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На минувшей неделе для сохранения дома Шехтелей утверждена охранная зона. Она находится на территории общего пользования, а также исторического здания и соседних с ним. Также разработан особый режим использования земельных участков, в том числе запрещено размещение некапитальных строений и сооружений, нестационарных объектов торговли, установка кондиционеров и антенн, прокладка инженерных коммуникаций по фасадам зданий.Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности разработана для территории близ перекрестка улиц Чернышевского и Московской. Здесь разрешено новое строительство, однако максимальная высота нового здания не может превышать 12 метров. Строение должно быть стилизовано под «образцовые фасады».