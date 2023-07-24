В Саратове для сохранения дома Шехтелей утверждена охранная зона
Постановлением Правительства области утверждены зоны охраны для объекта культурного наследия «Дом Шехтелей». Старинное здание находится в Саратове на улице Московской, 16. Как сообщают историки, дворовое место приобрела в 1848 году Анна Ивановна, которая была женой Франца Осиповича и приходилась теткой архитектору Федору Шехтелю. Спустя полгода Анна Ивановна подала прошение о перестройке дома, которую завершили полностью к 1855 году. Когда будущему архитектору было 6 лет, его семья в связи с болезнью Франца Осиповича, вернулась из Петербурга в Саратов. Здесь Федор прожил около 10 лет.
На минувшей неделе для сохранения дома Шехтелей утверждена охранная зона. Она находится на территории общего пользования, а также исторического здания и соседних с ним. Также разработан особый режим использования земельных участков, в том числе запрещено размещение некапитальных строений и сооружений, нестационарных объектов торговли, установка кондиционеров и антенн, прокладка инженерных коммуникаций по фасадам зданий.
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности разработана для территории близ перекрестка улиц Чернышевского и Московской. Здесь разрешено новое строительство, однако максимальная высота нового здания не может превышать 12 метров. Строение должно быть стилизовано под «образцовые фасады».
На минувшей неделе для сохранения дома Шехтелей утверждена охранная зона. Она находится на территории общего пользования, а также исторического здания и соседних с ним. Также разработан особый режим использования земельных участков, в том числе запрещено размещение некапитальных строений и сооружений, нестационарных объектов торговли, установка кондиционеров и антенн, прокладка инженерных коммуникаций по фасадам зданий.
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности разработана для территории близ перекрестка улиц Чернышевского и Московской. Здесь разрешено новое строительство, однако максимальная высота нового здания не может превышать 12 метров. Строение должно быть стилизовано под «образцовые фасады».