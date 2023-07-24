Приемная кампания «Профессионалитет» набирает обороты

просмотров: 133

Студент финансово-технологического колледжа и амбассадор «Профессионалитета» Артём Столяров побеседовал с сотым абитуриентом, подавшим документы на направление ФП «Профессионалитет». Им оказалась Дарья Щербакова, выпускница 9 класса саратовской средней общеобразовательной школы №103. Абитуриентка поделилась своими эмоциями от общения с командой амбассадоров и рассказала, чем её впечатлил день подачи документов в колледж.«В приемной комиссии меня ждали приятные сюрпризы. Во-первых, я узнала, что по ускоренной программе «Профессионалитет» я пройду обучение всего за три года. Затем оказалось, что я сотый абитуриент, поступающий по федеральной программе на специальность «Агрономия», и, еще не начав обучение, я обрела новых друзей - это амбассадоры «Профессионалитета». Я сразу поняла: я - в хорошей компании», - сказала Дарья.Напомним, «Профессионалитет» — новая система среднего профессионального образования, которая реализуется в колледжах и техникумах. Ее целью является оптимизация учебных планов ссузов и их максимально приближение к запросам работодателей. Набор студентов ведется по востребованным специальностям.