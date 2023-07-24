«Фестиваль героев» состоялся в Аркадаке и Новых Бурасах

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Команда фестиваля, журналисты и блогеры встретились с родными и близкими военного врача Вячеслава Милованова и мобилизованного старшины мотострелковой роты Александра Милованова, мобилизованных Владимира Силаева, Максима Говорунова из Аркадакского района, а также Артема Юдина, Руслана Видяпина, контрактника Даниила Расколупы и участником СВО, находящемся в отпуске, Наилем Батраевым из Новобурасского района.Глава Аркадакского района Николай Луньков всегда на связи с воинами и их семьями. Работа по поддержке участников СВО ведётся с самого начала специальной операции, помощь землякам оказывают буквально все жители района. Местные фермеры ещё в самом начале СВО собрали на нужды фронта около 15 миллионов рублей. Спецоперация коснулась и семьи Николая Николаевича. Его сын – кадровый военный, майор - служит в ПВО. Буквально накануне пришло известие об очередной награде воина: к медали Жукова добавилась медаль Суворова.Участник специальной военной операции Наиль Батраев никогда не мечтал быть военным, но участие в СВО считает своим долгом. До специальной операции занимался строительством сельскохозяйственных объектов, сейчас находится в отпуске дома. К своей работе Наиль и хочет вернуться. Служит защитник Отечества в подразделении связи в Запорожской области. Наиль и его сослуживцы благодарят волонтёров и неравнодушных сограждан за помощь фронту.На концертах в честь саратовских воинов специальной военной операции выступали солисты областного театра оперетты и местные артисты. Участники праздников ознакомились с дополненной мультимедийной выставкой «Портреты саратовских героев СВО». На фотографиях представлены саратовцы, удостоенные за свои ратные подвиги государственных наград, и земляки-участники СВО. Выставка пополняется в рамках реализации проекта «Фестиваль героев».В финале мероприятий состоялась акция «Благодарность героям». Все желающие записали видеоролики со словами благодарности и признательности воинам-землякам и их семьям. Краткие видео рассылаются через мессенджеры бойцам на передовую, их родным, специальные видео со словами народной поддержки будут направлены семьям погибших героев. Все видеооткрытки также можно найти на официальном ресурсе проекта фестивальгероев64.рф в интернете и в социальных медиа «Фестиваля героев».