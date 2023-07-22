Саратовскую область посетила делегация из ЛНР
Работники культуры, представители музейного сообщества и библиотек ЛНР приехали в Саратовскую область. Визит в наш регион стал возможным благодаря участию в проекте «Русская мечта: Донбасс», который получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Авторами являются движение «Русская мечта» и Изборский клуб РФ. Участие в проекте приняли 9 регионов и один из них – Саратовская область.
Гости из ЛНР посетили Саратовский областной краеведческий музей, областную детскую библиотеку, областную научную библиотеку, народный музей Гагарина, также для них провели экскурсии по пешеходному кольцу и Парку Победы.
В ходе круглого стола, участие в котором также приняли представители общественных организаций области, сотрудники библиотек и музеев г. Саратова, были заключены соглашения о сотрудничестве.
«Областной Саратовский краеведческий музей заключил соглашение с Свердловским краеведческим музеем ЛНР. Идет работа по методической поддержке, прорабатывается вопрос по созданию базы экспонатов, связанных с СВО. Планируется обмен артефактами, подтверждающими события в зоне спецоперации. Перед нами стоит задача сохранить историческую правду. Поэтому вопросы, связанные с патриотическим воспитанием молодежи, являются одной из ключевых задач, которые ставим перед собой. Соглашения также подписали Саратовская областная научная и Пушкинская библиотеки с профильными библиотеками ЛНР», - отметил заместитель директора ГУК «Областная научная библиотека» Всеволод Хаценко.
Гости из ЛНР посетили Саратовский областной краеведческий музей, областную детскую библиотеку, областную научную библиотеку, народный музей Гагарина, также для них провели экскурсии по пешеходному кольцу и Парку Победы.
В ходе круглого стола, участие в котором также приняли представители общественных организаций области, сотрудники библиотек и музеев г. Саратова, были заключены соглашения о сотрудничестве.
«Областной Саратовский краеведческий музей заключил соглашение с Свердловским краеведческим музеем ЛНР. Идет работа по методической поддержке, прорабатывается вопрос по созданию базы экспонатов, связанных с СВО. Планируется обмен артефактами, подтверждающими события в зоне спецоперации. Перед нами стоит задача сохранить историческую правду. Поэтому вопросы, связанные с патриотическим воспитанием молодежи, являются одной из ключевых задач, которые ставим перед собой. Соглашения также подписали Саратовская областная научная и Пушкинская библиотеки с профильными библиотеками ЛНР», - отметил заместитель директора ГУК «Областная научная библиотека» Всеволод Хаценко.