Саратовскую область посетила делегация из ЛНР

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Гости из ЛНР посетили Саратовский областной краеведческий музей, областную детскую библиотеку, областную научную библиотеку, народный музей Гагарина, также для них провели экскурсии по пешеходному кольцу и Парку Победы.В ходе круглого стола, участие в котором также приняли представители общественных организаций области, сотрудники библиотек и музеев г. Саратова, были заключены соглашения о сотрудничестве.«Областной Саратовский краеведческий музей заключил соглашение с Свердловским краеведческим музеем ЛНР. Идет работа по методической поддержке, прорабатывается вопрос по созданию базы экспонатов, связанных с СВО. Планируется обмен артефактами, подтверждающими события в зоне спецоперации. Перед нами стоит задача сохранить историческую правду. Поэтому вопросы, связанные с патриотическим воспитанием молодежи, являются одной из ключевых задач, которые ставим перед собой. Соглашения также подписали Саратовская областная научная и Пушкинская библиотеки с профильными библиотеками ЛНР», - отметил заместитель директора ГУК «Областная научная библиотека» Всеволод Хаценко.