22 июля 2023 СУББОТА
Новости
18:00 | 21 июля
Саратовскую область посетила делегация из ЛНР
17:01 | 21 июля
Предприятие поставит сверхвысокочастотные приборы для космической программы
16:03 | 21 июля
До конца года планируется расселить 202 дома в 14 муниципалитетах
15:34 | 21 июля
Саратовские конвейерные системы поставляются в страны СНГ
15:04 | 21 июля
Саратовская команда представит на форуме iВолга более 80 проектов
14:01 | 21 июля
В Саратове благоустроили родники «Солдатский» и «Кленовый»
13:02 | 21 июля
Предприятиям-участникам нацпроекта «Производительность труда» выделят гранты на внедрение искусственного интеллекта
12:25 | 21 июля
Эксперты высоко оценили работу кардиологической помощи в Саратовской области
12:04 | 21 июля
Саратовский завод поставил продукцию для первого в России речного теплохода на СПГ
11:08 | 21 июля
Инвестиционный проект в Мурманской области реализует Intelion Data Systems
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовскую область посетила делегация из ЛНР

Новости
Работники культуры, представители музейного сообщества и библиотек ЛНР приехали в Саратовскую область. Визит в наш регион стал возможным благодаря участию в проекте «Русская мечта: Донбасс», который получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Авторами являются движение «Русская мечта» и Изборский клуб РФ. Участие в проекте приняли 9 регионов и один из них – Саратовская область.

Саратовскую область посетила делегация из ЛНР


Гости из ЛНР посетили Саратовский областной краеведческий музей, областную детскую библиотеку, областную научную библиотеку, народный музей Гагарина, также для них провели экскурсии по пешеходному кольцу и Парку Победы.

В ходе круглого стола, участие в котором также приняли представители общественных организаций области, сотрудники библиотек и музеев г. Саратова, были заключены соглашения о сотрудничестве.

«Областной Саратовский краеведческий музей заключил соглашение с Свердловским краеведческим музеем ЛНР. Идет работа по методической поддержке, прорабатывается вопрос по созданию базы экспонатов, связанных с СВО. Планируется обмен артефактами, подтверждающими события в зоне спецоперации. Перед нами стоит задача сохранить историческую правду. Поэтому вопросы, связанные с патриотическим воспитанием молодежи, являются одной из ключевых задач, которые ставим перед собой. Соглашения также подписали Саратовская областная научная и Пушкинская библиотеки с профильными библиотеками ЛНР», - отметил заместитель директора ГУК «Областная научная библиотека» Всеволод Хаценко.