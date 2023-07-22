Предприятие поставит сверхвысокочастотные приборы для космической программы

просмотров: 96

Сверхвысокочастотные приборы будут поставлены для 30 космических аппаратов. Изделия позволяют в сотни раз усилить мощность радиосигнала и обеспечивают передачу энергии с минимальными потерями.- Использование отечественной электронно-компонентной базы обеспечивает национальную технологическую независимость критически значимых отраслей. Разработанные нами изделия обладают высокой надежностью и имеют длительный срок эксплуатации в условиях космоса. Помимо уже заключенных контрактов, ведутся переговоры по перспективным работам до 2035 года. Это сформирует технологический задел для дальнейшего развития СВЧ-приборов, – отметил генеральный директор НПП «Алмаз» Михаил Апин.