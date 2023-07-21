Саратовская команда представит на форуме iВолга более 80 проектов

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Наша команда представит на форуме более 80 проектов. Они будут претендовать на федеральные гранты Росмолодежи и окружные гранты ПФО. Участники рассказали губернатору о своих инициативах в сфере туризма, школьного образования, патриотического воспитания.«В прошлом году наш регион завоевал третье место на окружном проекте. В этом году желаю вам улучшить результат. Саратов – молодёжный, студенческий город, здесь много талантливых и креативных ребят. Ждём от вас классных идей, которые будут двигать Саратов вперёд», - отметил Роман Бусаргин.Форум iВолга пройдёт в Самарской области с 21 по 29 июля. Он соберёт свыше 2000 молодых людей из регионов Приволжья и всей России. Мероприятие проходит под патронатом полпреда Президента в ПФО Игоря Комарова. На форуме будет обширная образовательная и культурная программа, конкурс проектов, выставка научных достижений.