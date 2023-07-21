Саратовская команда представит на форуме iВолга более 80 проектов
Губернатор Роман Бусаргин встретился с саратовскими участниками крупнейшего молодежного форума ПФО «iВолга». Сегодня команда из 100 человек отправляется в Самарскую область, где этот проект пройдет в 11-й раз.
Наша команда представит на форуме более 80 проектов. Они будут претендовать на федеральные гранты Росмолодежи и окружные гранты ПФО. Участники рассказали губернатору о своих инициативах в сфере туризма, школьного образования, патриотического воспитания.
«В прошлом году наш регион завоевал третье место на окружном проекте. В этом году желаю вам улучшить результат. Саратов – молодёжный, студенческий город, здесь много талантливых и креативных ребят. Ждём от вас классных идей, которые будут двигать Саратов вперёд», - отметил Роман Бусаргин.
Форум iВолга пройдёт в Самарской области с 21 по 29 июля. Он соберёт свыше 2000 молодых людей из регионов Приволжья и всей России. Мероприятие проходит под патронатом полпреда Президента в ПФО Игоря Комарова. На форуме будет обширная образовательная и культурная программа, конкурс проектов, выставка научных достижений.
Наша команда представит на форуме более 80 проектов. Они будут претендовать на федеральные гранты Росмолодежи и окружные гранты ПФО. Участники рассказали губернатору о своих инициативах в сфере туризма, школьного образования, патриотического воспитания.
«В прошлом году наш регион завоевал третье место на окружном проекте. В этом году желаю вам улучшить результат. Саратов – молодёжный, студенческий город, здесь много талантливых и креативных ребят. Ждём от вас классных идей, которые будут двигать Саратов вперёд», - отметил Роман Бусаргин.
Форум iВолга пройдёт в Самарской области с 21 по 29 июля. Он соберёт свыше 2000 молодых людей из регионов Приволжья и всей России. Мероприятие проходит под патронатом полпреда Президента в ПФО Игоря Комарова. На форуме будет обширная образовательная и культурная программа, конкурс проектов, выставка научных достижений.