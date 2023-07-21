В Саратове благоустроили родники «Солдатский» и «Кленовый»

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Как выяснилось, родник «Солдатский», находящийся неподалеку от дома №200 по улице Шелковичная в Саратове, существовал в этом месте давно. От ключа тек ручей, из которого местные жители набирали питьевую воду. В годы Великой Отечественной войны к нему приходили, в основном, женщины. Собираясь в очереди за водой, они молились за ушедших на фронт мужей, отцов, сыновей. Так и появилось название «Солдатский».«В этом году проведена работа по благоустройству родника. По утвержденному макету эскиза возведена подпорная стенка с символом Победы - красной звездой. Стенка забетонирована, выложена плиткой площадка ограждения родника, установлена лавочка, очищен каптаж и приведена в порядок близлежащая территория», - перечислил виды работ министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.Депутат саратовской городской Думы Сергей Агапов вышел с инициативой обустроить родник вблизи парка отдыха «Ударник». Министерство природных ресурсов и экологии области эту инициативу поддержало.Родник «Кленовый» находится в лесной чаще. Каптаж родника расположен в 300 метрах на склоне Лысогорского плато в кленовой роще. Свое название он получил по расположению каптажа. У родника сильный ток воды, так он как объединяет десятки ключей в одном русле.Здесь также прочистили каптаж, обустроили подход к роднику, возвели подпорную стенку родника с водоотведением в чашу сбора воды, построили деревянный настил для удобного подхода к источнику.«Специализированная лаборатория проведет анализы воды из благоустроенных родников. Таблички с результатами разместим на аншлагах рядом с ними. При этом напоминаем, что воду из любых родников следует употреблять после кипячения», - подчеркнул министр.Он вручил почетные грамоты и памятные книги о природе саратовского края тем, кто принимал активное участие в благоустройстве родников.«В настоящее время приведены в порядок 16 из 25 родников, расположенных на территории Кумысной поляны. По поручению губернатора области Романа Бусаргина данная работа будет продолжена», - сообщил министр.