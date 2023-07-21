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Предприятиям-участникам нацпроекта «Производительность труда» выделят гранты на внедрение искусственного интеллекта

Новости
Минэкономразвития РФ выделит гранты на внедрение искусственного интеллекта. Получить их смогут предприятия, которые участвуют в реализации нацпроекта «Производительность труда». Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании по теме внедрения искусственного интеллекта в отрасли экономики с членами Правительства под руководством Президента Владимира Путина.

Предприятиям-участникам нацпроекта «Производительность труда» выделят гранты на внедрение искусственного интеллекта


Минэкономразвития совместно с Минфином согласовали подход по внедрению технологий ИИ в рамках выделения субсидий. Эта работа ведется по поручению Президента по итогам международной конференции AiJourney. Куратором направления является вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Предлагаем при получении субсидий бизнесом сделать обязательным условием приобретение и использование решений с технологиями искусственного интеллекта. С Минфином обсуждаем возможность проведения со следующего года такого пилотного проекта в сельском хозяйстве, транспорте, промышленности и здравоохранении», – сказал Максим Решетников.

Также Президент поручил внедрять ИИ-технологии для роста производительности труда. Для этого Минэкономразвития предлагает при внедрении искусственного интеллекта использовать практики нацпроекта по повышению производительности труда.

«В рамках «пилота» Федеральный центр компетенций уже проанализировал 80 решений искусственного интеллекта и отобрал некоторые наиболее унифицированные для 10 пилотных предприятий участников национального проекта. Например, использование компьютерного зрения для снижения рисков неправильной сортировки сырья», – добавил министр.

Глава Минэкономразвития отметил, что по итогам эксперимента не все компании обладают необходимыми компетенциями для доработки и внедрения ИИ-решений. Федеральный центр компетенций окажет им необходимую методологическую поддержку, подберет решения для внедрения на конкретном производстве. На разработку и внедрение таких решений в этом году будут выделены гранты.

Ранее на этой неделе на совещании с регионами вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минэкономразвития организовать оперативный штаб по искусственному интеллекту. Функции руководителя штаба вице-премьер возложил на заместителя министра экономического развития Максима Колесникова.