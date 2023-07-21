21 июля 2023 ПЯТНИЦА
Новости
16:03 | 21 июля
До конца года планируется расселить 202 дома в 14 муниципалитетах
15:34 | 21 июля
Саратовские конвейерные системы поставляются в страны СНГ
15:04 | 21 июля
Саратовская команда представит на форуме iВолга более 80 проектов
14:01 | 21 июля
В Саратове благоустроили родники «Солдатский» и «Кленовый»
13:02 | 21 июля
Предприятиям-участникам нацпроекта «Производительность труда» выделят гранты на внедрение искусственного интеллекта
12:25 | 21 июля
Эксперты высоко оценили работу кардиологической помощи в Саратовской области
12:04 | 21 июля
Саратовский завод поставил продукцию для первого в России речного теплохода на СПГ
11:08 | 21 июля
Инвестиционный проект в Мурманской области реализует Intelion Data Systems
11:02 | 21 июля
Школьников начнут привлекать к общественно-полезному труду
10:35 | 21 июля
В Балашове состоится муниципальный форум для предпринимателей
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Балашове состоится муниципальный форум для предпринимателей

Новости
4 августа министерство экономического развития области и Центр «Мой бизнес» организуют третий муниципальный форум «PROБизнес.Балашов», который соберет представителей семи муниципальных районов Саратовской области.
В Балашове состоится муниципальный форум для предпринимателей




Предприниматели Аркадакского, Балашовского, Калининского, Лысогорского, Романовского, Самойловского, Турковского муниципальных районов смогут повысить свои предпринимательские компетенции, найти и заключить новые деловые контакты для продвижения своего бизнеса.

Мероприятие организовано в рамках нацпроекта Президента РФ Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство».
Участников форума ждёт деловая программа — мастер-классы, пленарные дискуссии и бизнес-тренинги. На лекциях спикеры будут делиться своими кейсами и тонкостями бизнес-стратегий. Во время тренингов участники будут работать над реальными проектами.
Также запланирован брифинг с представителями органов исполнительной власти по отраслевым мерам поддержки. Будет работать выставка предпринимательских проектов и зоны консультационных площадок.

Зарегистрироваться на форум можно по ссылке.