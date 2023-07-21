В Балашове состоится муниципальный форум для предпринимателей
4 августа министерство экономического развития области и Центр «Мой бизнес» организуют третий муниципальный форум «PROБизнес.Балашов», который соберет представителей семи муниципальных районов Саратовской области.
Предприниматели Аркадакского, Балашовского, Калининского, Лысогорского, Романовского, Самойловского, Турковского муниципальных районов смогут повысить свои предпринимательские компетенции, найти и заключить новые деловые контакты для продвижения своего бизнеса.
Мероприятие организовано в рамках нацпроекта Президента РФ Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство».
Участников форума ждёт деловая программа — мастер-классы, пленарные дискуссии и бизнес-тренинги. На лекциях спикеры будут делиться своими кейсами и тонкостями бизнес-стратегий. Во время тренингов участники будут работать над реальными проектами.
Также запланирован брифинг с представителями органов исполнительной власти по отраслевым мерам поддержки. Будет работать выставка предпринимательских проектов и зоны консультационных площадок.
Зарегистрироваться на форум можно по ссылке.
Предприниматели Аркадакского, Балашовского, Калининского, Лысогорского, Романовского, Самойловского, Турковского муниципальных районов смогут повысить свои предпринимательские компетенции, найти и заключить новые деловые контакты для продвижения своего бизнеса.
Мероприятие организовано в рамках нацпроекта Президента РФ Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство».
Участников форума ждёт деловая программа — мастер-классы, пленарные дискуссии и бизнес-тренинги. На лекциях спикеры будут делиться своими кейсами и тонкостями бизнес-стратегий. Во время тренингов участники будут работать над реальными проектами.
Также запланирован брифинг с представителями органов исполнительной власти по отраслевым мерам поддержки. Будет работать выставка предпринимательских проектов и зоны консультационных площадок.
Зарегистрироваться на форум можно по ссылке.