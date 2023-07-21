Саратовский завод поставил продукцию для первого в России речного теплохода на СПГ
В Петербурге на Неву вышел первый российский теплоход на сжиженном природном газе (СПГ). Продукцию для его создания поставило предприятие из Саратова.
На судне использована трубопроводная арматура НПО «ЭМК», в том числе шаровые краны производства Саратовского арматурного завода, предназначенные для газотурбинных двигателей.
Двухпалубный теплоход «Чайка» - первое судно на СПГ в Петербурге, которое действует на регулярных водных маршрутах. Он будет курсировать между Санкт-Петербургом и Петергофом.