Школьников начнут привлекать к общественно-полезному труду

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Теперь учащихся в школах будут приучать к общественному труду - привлекать к высадке деревьев, цветов на пришкольной территории, участии в оформлении класса или школьной площадки к мероприятиям, помощи в библиотеке, музее и других подобных учреждениях.