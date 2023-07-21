Школьников начнут привлекать к общественно-полезному труду
Вчера соответствующие поправки были внесены Госдумой в закон «Об образовании в РФ». Нововведение предлагает скорректировать понятие «воспитание» и дополнить его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.
Теперь учащихся в школах будут приучать к общественному труду - привлекать к высадке деревьев, цветов на пришкольной территории, участии в оформлении класса или школьной площадки к мероприятиям, помощи в библиотеке, музее и других подобных учреждениях.
Теперь учащихся в школах будут приучать к общественному труду - привлекать к высадке деревьев, цветов на пришкольной территории, участии в оформлении класса или школьной площадки к мероприятиям, помощи в библиотеке, музее и других подобных учреждениях.