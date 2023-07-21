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В Саратове увековечили имя лейтенанта милиции Виктора Пруцких

Новости
Состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной погибшему лейтенанту милиции Виктору Пруцких. Оперуполномоченный отряда милиции специального назначения криминальной милиции ГУВД Саратовской области погиб во время проведения служебного задания.

В Саратове увековечили имя лейтенанта милиции Виктора Пруцких

В церемонии открытия приняли участие начальник управления Росгвардии по Саратовской области Геннадий Макаров, первый заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Денис Попонов, заместитель начальника ГУ МВД России по Саратовской области полковник полиции Андрей Астапович, руководитель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Авезниязов, родственники и сослуживцы лейтенанта милиции.

В Саратове увековечили имя лейтенанта милиции Виктора Пруцких

Первый заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Денис Попонов обратился к участникам мероприятия. Он выразил слова поддержки близким погибшего.

«Виктор Борисович – настоящий герой, который ценой собственной жизни выполнил свой офицерский долг. О его подвиге знают не только на территории Саратовской области, но и во всей России. В этот день я хотел бы выразить слова искренней поддержки родственникам Виктора Борисовича. Ваш муж и отец был настоящим офицером. Вечная память герою», - сказал Попонов.

Также слова поддержки выразили почетные гости. Сослуживец и друг лейтенанта милиции Александр Слюсарев поделился воспоминаниями о Викторе.

Мемориальную доску открыл сын погибшего лейтенанта милиции Борис Пруцких. Все участники мероприятия почтили память героя минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

Напомним, лейтенант милиции Виктор Пруцких, оперуполномоченный отряда милиции специального назначения криминальной милиции ГУВД Саратовской области, 2 октября 2004 года в ходе проведения операции по освобождению похищенного человека закрыл собой гражданское лицо от огневого поражения осколками гранаты. От полученных ран скончался на месте. За мужество и отвагу герой награжден орденом Мужества (посмертно).