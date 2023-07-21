В Саратове увековечили имя лейтенанта милиции Виктора Пруцких

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В церемонии открытия приняли участие начальник управления Росгвардии по Саратовской области Геннадий Макаров, первый заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Денис Попонов, заместитель начальника ГУ МВД России по Саратовской области полковник полиции Андрей Астапович, руководитель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Авезниязов, родственники и сослуживцы лейтенанта милиции.Первый заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Денис Попонов обратился к участникам мероприятия. Он выразил слова поддержки близким погибшего.«Виктор Борисович – настоящий герой, который ценой собственной жизни выполнил свой офицерский долг. О его подвиге знают не только на территории Саратовской области, но и во всей России. В этот день я хотел бы выразить слова искренней поддержки родственникам Виктора Борисовича. Ваш муж и отец был настоящим офицером. Вечная память герою», - сказал Попонов.Также слова поддержки выразили почетные гости. Сослуживец и друг лейтенанта милиции Александр Слюсарев поделился воспоминаниями о Викторе.Мемориальную доску открыл сын погибшего лейтенанта милиции Борис Пруцких. Все участники мероприятия почтили память героя минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.Напомним, лейтенант милиции Виктор Пруцких, оперуполномоченный отряда милиции специального назначения криминальной милиции ГУВД Саратовской области, 2 октября 2004 года в ходе проведения операции по освобождению похищенного человека закрыл собой гражданское лицо от огневого поражения осколками гранаты. От полученных ран скончался на месте. За мужество и отвагу герой награжден орденом Мужества (посмертно).