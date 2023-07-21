Управляющим организациям рассказали о возможности проведения собраний собственников через платформу ГИС ЖКХ

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С приветственным словом к участникам мероприятия обратился начальник государственной жилищной инспекции Владимир Томашенцев. Он сообщил результаты работы инспекции по итогам первого полугодия 2023 года.О вступающих в силу изменениях в законодательстве о газоснабжении подробнее рассказал заместитель генерального директора по правовым вопросам ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» Олег Петров. Если ранее различные организации могли осуществлять мероприятия по обслуживанию внутридомового и внутрикварирного газового оборудования, то со вступающими в силу изменениями одна и та же газораспределительная организация должна осуществлять обслуживание как внутридомового, так и внутриквартирного газового оборудования.Заместитель начальника инспекции Алексей Кузнецов сообщил о подготовке объектов жилищного фонда региона к предстоящему отопительному сезону. Паспорта готовности объектов жилищного фонда необходимо предоставить до 15 сентября. В настоящее время частично готовы паспорта у Аткарского, Советского, Краснокутского и Балашовского районов.На необходимость соблюдения сроков подачи заявлений для продления срока действия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами обратила внимание заместитель начальника инспекции Юлия Абрамова. Так, пропуск управляющими организациями срока подачи заявлений является основанием для отказа в продлении лицензий. Еще одной наиболее распространенной причиной для получения отказа является неполное размещение управляющими организациями информации в системе ГИС ЖКХ. На данный момент в Саратовской области улучшилась ситуация с качеством размещения информации в системе. Около 28% управляющих организаций своевременно размещают информацию.Начальник отдела правовой работы госжилинспекции Екатерина Шапкина рассказала об основных изменениях в жилищном законодательстве и обсудила правоприменительную практику. Так, официальные обращения граждан являются основанием для проведения инспекцией контрольно-надзорных мероприятий, по итогам которых инспекция вправе выдать управляющей или ресурсоснабжающей организации предписание по устранению выявленных нарушений.«Основные показатели работы с января по июнь представлены следующим образом: всего инспекцией проведено 199 контрольно-надзорных мероприятий, по результатам которых выдано 109 предписаний, 908 предостережений и оформлено 160 протоколов об административном правонарушении. Особое внимание участников мероприятия обратили на возможность в дистанционном формате записаться на проведение консультирования и профилактических визитов. Кроме того, подробно рассказали о возможности проведения общего собрания собственником помещений многоквартирного дома посредством платформы ГИС ЖКХ. Разъяснительная работа в данном направлении с управляющими организациями региона будет продолжена», - подвел итоги мероприятия Владимир Томашенцев.