Студенты СГТУ выиграли 7 млн рублей на реализацию стартапов

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Так, студент Игорь Осипов разработал учебный курс для программного пакета имитационного моделирования мобильных роботов в VR. По его словам, проект создан с целью повышения наглядности и информативности образовательного процесса в сфере робототехники с применением технологий виртуальной реальности. Студентка Диана Челышева стала инициатором проекта по разработке и созданию приложения, генерирующего сюжетную составляющую для настольной ролевой игры с целью упрощения процесса подготовки игрового мастера к проведению кампании.Аспирант Павел Резанов занимается разработкой импортозамещающей технологии изготовления сферических роликоподшипников с вогнутой образующей роликов для системы управления самолетом. Разработка не имеет аналогов на российском рынке. Такие подшипники обеспечивают полное прилегание рабочих поверхностей роликов к профилю дорожек качения наружного и внутреннего колец, а также исключают точечный контакт, вызывающий выход подшипника из строя.Бакалавр Алексей Смелый планирует создать подъемное устройство для кинотеатральной индустрии. Новая разработка будет обладать более высокой грузоподъемностью и расширенным перечнем направлений использования. Подъемное устройство может быть использовано как для работы каскадеров, так и монтажа декораций или крепления съемочной аппаратуры. Магистрант Дамир Баграмшин выиграл грант на реализацию проекта по разработке высокотехнологичного протеза руки. По его словам, человек с помощью новой модели протеза сможет разговаривать по мобильной связи без прямого использования телефона через систему Bluetooth и проводить оплату бесконтактным способом.Проект студента 3 курса кафедры «Системотехника и управление в технических системах» ИнЭТиП Егор Внуков направлен на разработку устройства для постоянного мониторинга кардиосигналов для предотвращения на основе алгоритмов искусственного интеллекта возникновения критических ситуаций. Студент 5 курса кафедры «Радиоэлектроника и телекоммуникации» ИнЭТиП Олег Целихин разработал бизнес-проект столярной мастерской «Дружелюбный бобер», в рамках которого будет реализовано мелкосерийное производство и производство по индивидуальным заказам изделий из дерева.«Политеховцы всегда уверенно заявляют о себе во всех сферах, в том числе образовании и науке, становятся победителями различных конкурсов и олимпиад, прославляя СГТУ далеко за пределами региона. Очередная победа в конкурсе «Студенческий стартап» тому убедительное подтверждение. Уверен, что реализация таких инновационных и креативных проектов позволит внести нашему университету значительный вклад в научно-технический прогресс страны», — прокомментировал результаты конкурсного отбора ректор СГТУ имени Гагарина Ю.А., профессор Сергей Наумов.