20 июля 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 20 июля
В выходные в Саратове пройдет книжная ярмарка
17:03 | 20 июля
Студенты СГТУ выиграли 7 млн рублей на реализацию стартапов
16:00 | 20 июля
Министр Александр Гаврилов рассказал о разрешении на охоту с луком и о работе в новом управлении
15:01 | 20 июля
Расписание некоторых пригородных поездов в Саратовской области изменится в некоторые дни июля и августа
14:04 | 20 июля
Участники СВО смогут получить земельные участки
13:02 | 20 июля
В Затоне полным ходом идут подготовительные работы для обустройства нового пляжа
12:02 | 20 июля
Саратовский гандболист признан Открытием года в мужской Суперлиге
11:03 | 20 июля
Представители Агентства стратегических инициатив отметили перспективы Саратовской области
10:00 | 20 июля
В Энгельсской городской больнице № 2 заработал современный ангиографический комплекс
09:00 | 20 июля
Спортсмены школы «РиФ» завоевали 4 золотые и 1 серебряную медали на Спартакиаде по плаванию в Уфе
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Студенты СГТУ выиграли 7 млн рублей на реализацию стартапов

Новости
Определены победители III очереди конкурса «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Грант в 1 млн рублей на развитие своих бизнес-идей получили семь политеховцев.
Студенты СГТУ выиграли 7 млн рублей на реализацию стартапов




Так, студент Игорь Осипов разработал учебный курс для программного пакета имитационного моделирования мобильных роботов в VR. По его словам, проект создан с целью повышения наглядности и информативности образовательного процесса в сфере робототехники с применением технологий виртуальной реальности. Студентка Диана Челышева стала инициатором проекта по разработке и созданию приложения, генерирующего сюжетную составляющую для настольной ролевой игры с целью упрощения процесса подготовки игрового мастера к проведению кампании.

Аспирант Павел Резанов занимается разработкой импортозамещающей технологии изготовления сферических роликоподшипников с вогнутой образующей роликов для системы управления самолетом. Разработка не имеет аналогов на российском рынке. Такие подшипники обеспечивают полное прилегание рабочих поверхностей роликов к профилю дорожек качения наружного и внутреннего колец, а также исключают точечный контакт, вызывающий выход подшипника из строя.

Бакалавр Алексей Смелый планирует создать подъемное устройство для кинотеатральной индустрии. Новая разработка будет обладать более высокой грузоподъемностью и расширенным перечнем направлений использования. Подъемное устройство может быть использовано как для работы каскадеров, так и монтажа декораций или крепления съемочной аппаратуры. Магистрант Дамир Баграмшин выиграл грант на реализацию проекта по разработке высокотехнологичного протеза руки. По его словам, человек с помощью новой модели протеза сможет разговаривать по мобильной связи без прямого использования телефона через систему Bluetooth и проводить оплату бесконтактным способом.

Проект студента 3 курса кафедры «Системотехника и управление в технических системах» ИнЭТиП Егор Внуков направлен на разработку устройства для постоянного мониторинга кардиосигналов для предотвращения на основе алгоритмов искусственного интеллекта возникновения критических ситуаций. Студент 5 курса кафедры «Радиоэлектроника и телекоммуникации» ИнЭТиП Олег Целихин разработал бизнес-проект столярной мастерской «Дружелюбный бобер», в рамках которого будет реализовано мелкосерийное производство и производство по индивидуальным заказам изделий из дерева.

«Политеховцы всегда уверенно заявляют о себе во всех сферах, в том числе образовании и науке, становятся победителями различных конкурсов и олимпиад, прославляя СГТУ далеко за пределами региона. Очередная победа в конкурсе «Студенческий стартап» тому убедительное подтверждение. Уверен, что реализация таких инновационных и креативных проектов позволит внести нашему университету значительный вклад в научно-технический прогресс страны», — прокомментировал результаты конкурсного отбора ректор СГТУ имени Гагарина Ю.А., профессор Сергей Наумов.