Министр Александр Гаврилов рассказал о разрешении на охоту с луком и о работе в новом управлении

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Так, один из авторов вопросов отметил, что, наконец-то в этом году можно подать заявление на охоту через портал государственных услуг. Он поинтересовался, планируются ли другие нововведения. Например, в Новосибирской области запустили специальное мобильное приложение «Моя охота». Александр Гаврилов пояснил, что эта тема «очень перспективна и интересна, но преждевременна». Дело в том, что в Новосибирске действует пилотный проект, по его итогам будет принято решение о его эффективности.«На сегодняшний день мы ставим задачу довести до идеала тот механизм, который запустили — подачу заявлений через портал государственных услуг», - отметил министр.Он призвал охотников внимательно смотреть видеоинструкцию по подаче заявлений через портал госуслуг и обращаться в комитет за разъяснениями.В ходе прямой линии прозвучала информация о том, что продолжается набор сотрудников в недавно созданное Управление охотничьими заказниками.«Все желающие могут обратиться к нам, представить резюме, мы все изучим. Естественно, приоритет, это опыт работы в охотхозяйстве, а также "биологическое" образование», - рассказал министр.У главы комитета охотничьего хозяйства спросили, каким образом можно получить разрешение на охоту с помощью лука.«В данном случае лук, как и ружье, отнесены к орудиям охоты, поэтому тут действует общий принцип получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов», - сказал министр.