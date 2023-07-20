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Министр Александр Гаврилов рассказал о разрешении на охоту с луком и о работе в новом управлении

Новости
Министр области - председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области Александр Гаврилов ответил на вопросы саратовцев в ходе прямой линии на официальной странице комитета в ВК.

Министр Александр Гаврилов рассказал о разрешении на охоту с луком и о работе в новом управлении

Так, один из авторов вопросов отметил, что, наконец-то в этом году можно подать заявление на охоту через портал государственных услуг. Он поинтересовался, планируются ли другие нововведения. Например, в Новосибирской области запустили специальное мобильное приложение «Моя охота». Александр Гаврилов пояснил, что эта тема «очень перспективна и интересна, но преждевременна». Дело в том, что в Новосибирске действует пилотный проект, по его итогам будет принято решение о его эффективности.

«На сегодняшний день мы ставим задачу довести до идеала тот механизм, который запустили — подачу заявлений через портал государственных услуг», - отметил министр.

Он призвал охотников внимательно смотреть видеоинструкцию по подаче заявлений через портал госуслуг и обращаться в комитет за разъяснениями.

В ходе прямой линии прозвучала информация о том, что продолжается набор сотрудников в недавно созданное Управление охотничьими заказниками.

«Все желающие могут обратиться к нам, представить резюме, мы все изучим. Естественно, приоритет, это опыт работы в охотхозяйстве, а также "биологическое" образование», - рассказал министр.

У главы комитета охотничьего хозяйства спросили, каким образом можно получить разрешение на охоту с помощью лука.

«В данном случае лук, как и ружье, отнесены к орудиям охоты, поэтому тут действует общий принцип получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов», - сказал министр.