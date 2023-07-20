Расписание некоторых пригородных поездов в Саратовской области изменится в некоторые дни июля и августа
В Саратовской области 22, 24, 28, 30 июля и 4 августа 2023 года изменится расписание некоторых пригородных поездов, следующих по маршруту Аткарск – Лысые Горы и обратно.
Поезд № 6556 сообщением Аткарск – Калининск будет курсировать по маршруту Аткарск – Лысые Горы. Отправление со ст. Аткарск в 12:00, прибытие на ст. Лысы Горы в 13:21.
Поезд № 6555 сообщением Калининск – Аткарск будет курсировать по маршруту Лысые Горы – Аткарск. Отправление со ст. Лысые Горы в 16:20, прибытие на ст. Аткарск в 17:41.
Просим пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать поездку.
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Подробную информацию о расписании движения пригородных поездов и правилах перевозок пассажиров можно узнать на сайте компании АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru, на информационных стендах билетных касс, по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный) или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».