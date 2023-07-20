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Участники СВО смогут получить земельные участки

Новости

В Саратовской области появилась еще одна мера поддержки участников СВО и их семей.
Участники СВО смогут получить земельные участки


Теперь военнослужащие, добровольцы, служащие Росгвардии, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами за заслуги во время СВО, и являющиеся ветеранами боевых действий, смогут бесплатно получить земельные участки.

Законопроект поддержали депутаты областной Думы.

В случае гибели либо смерти от ранений или заболеваний, полученных в ходе спецоперации, это право получат члены их семей.

Земля будет предоставляться по месту жительства военнослужащих.