В Затоне полным ходом идут подготовительные работы для обустройства нового пляжа

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Продление саратовской набережной в сторону Затона стало возможным благодаря поддержке Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина. Проект развития набережной обсуждался Вячеславом Викторовичем с вице-премьером Правительства РФ Маратом Хуснуллиным.Проектным решением 1-го этапа строительства предусмотрена реконструкция солярия «Затон» с обустройством защитных молов и песчаного откоса протяженностью 672,66 м.12 июля получено разрешение на строительство, 18 июля заключен контракт на выполнение работ по реконструкции объекта.В настоящее время подрядчиком осуществляются подготовительные работы: ведется установка ограждения строительной площадки, перемещение на объект строительной и специализированной техники, необходимой для выполнения работ.Проектными решениями по реконструкции берегоукрепительных сооружений предусмотрены следующие основные мероприятия:- строительство одноанкерной подпорной стенки из шпунта трубчатого сварного;- строительство двух защитных молов (верхнего и нижнего) из шпунта трубчатого сварного;- создание откосного берегоукрепления из песка с упорным зубом из камня в основании откоса;- устройство в порядке благоустройства территории тротуаров с возможностью проезда;- устройство 6 лестничных спусков к воде.«Следующий этап продления саратовской набережной - строительство пляжа. На данной территории уже много лет отдыхают горожане, потому значимость объекта трудно переоценить. Губернатор области Роман Бусаргин подчеркнул, безопасная и комфортная зона отдыха с доступом к воде в Затоне необходима. Полноценный благоустроенный пляж здесь будет пользоваться большим спросом у жителей», - рассказал министр строительства и ЖКХ области Сергей Соколов.