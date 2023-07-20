Саратовский гандболист признан Открытием года в мужской Суперлиге

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В этом сезоне Роман дебютировал в суперлиге и провёл за «СГАУ-Саратов» 15 матчей, в которых отличился 49 раз. Также он был отмечен главным тренером национальной сборной России Велимиром Петковичем как один из самых перспективных российских игроков.Первый тренер Романа Шишкова Елена Дудукина призналась, что очень рада за Романа. «Хотелось бы, чтобы он не останавливался на достигнутом, ведь это только начало его карьеры, и впереди ещё много работы. Его упорный труд начал давать свои плоды, он смог заявить о себе. Сейчас у нас много ребят, с кем мне довелось работать, привлекаются в команду Суперлиги. Когда видишь плоды своей работы, получаешь заряд дополнительной энергии».