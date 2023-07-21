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В выходные в Саратове пройдет книжная ярмарка

Новости


Посетить ярмарку от Издательства МИФ можно 21, 22 и 23 июля в ТРЦ «Триумф Молл» (ул. Зарубина, 167) с 10:00 до 22:00.
В выходные в Саратове пройдет книжная ярмарка

Книжная ярмарка издательства МИФ путешествует по разным городам России. Это прекрасная возможность для книголюбов найти редкие экземпляры книг, выгодно пополнить библиотеку и пообщаться с представителями издательства и авторами. В эти выходные мероприятие пройдет в Саратове.

Приходите знакомиться с новинками издательства и выбирать чтение на лето — МИФ приготовит сотни разных книг. Среди них — книги по бизнесу, психологии, искусству и культуре, подарочные издания, уютные романы, увлекательное фэнтези и детективы от МИФ.Прозы. И, конечно, будут комиксы, литература для малышей и детей постарше.

“Мы подбираем ассортимент книг, который будет интересен максимально широкой аудитории — людям разных возрастов, профессий и интересов. И, конечно, привозим наши новинки. Каждый раз стараемся привезти новые позиции, чтобы было интересно тем, кто к нам в приходил в прошлый раз. Ярмарки помогают нам быть на связи с людьми, которые любят литературу от «МИФа» — поделилась команда издательства.

Оплатить покупки на ярмарке можно и картой, и наличными. Количество наименований книг ограничено.