Представители Агентства стратегических инициатив отметили перспективы Саратовской области

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Вчера в Саратовской области с рабочим визитом находился куратор от Агентства стратегических инициатив в Приволжском федеральном округе Олег Шевкунов и руководитель проекта «Практика инноваций в социальной сфере» дивизиона «Качество жизни» Александр Буч.Визит начался с посещения социальных учреждений региона – Энгельсского дома-интерната для престарелых и инвалидов и АНО «Донор – Волга».Далее на площадке министерства труда и социальной защиты области с участием заместителя Председателя Правительства области Сергея Егорова состоялась встреча гостей региона с представителями регионального Правительства и региональной экспертной группы Национальной социальной инициативы.Сергей Егоров напомнил, что в прошлом году между Правительством области и Агентством стратегических инициатив заключено Соглашение о сотрудничестве. «В этом году Саратовская область вошла в пилотный проект по внедрению регионального социального стандарта. Это комплекс современных управленческих практик и решений для повышения качества и доступности услуг в социальной сфере, который позволит региону выйти на новый уровень оказания социальных услуг населению», – отметил зампред.Участники встречи обсудили план мероприятий, в которых принимают участие исполнительные органы области, общественные организации, а также основные этапы введения регионального социального стандарта, направления, которые нуждаются в развитии и применении новых практик и решений.Также был представлен проект команды региональных сервис-дизайнеров «Жизненная ситуация «Опека и усыновление», разработанный во время обучения в акселераторе сервисных решений в АСИ. Ожидается, что разработанные механизмы по ряду жизненных ситуаций позволят жителям максимально облегчить путь от момента обращения до момента получения необходимой поддержки и будут задействованы в ряде регионов.Олег Шевкунов подчеркнул, что между Саратовской областью и АСИ выстроено высокоэффективное сотрудничество в вопросах реализации проектов и инициатив в части Национальной социальной инициативы. «Большую роль играет то, что Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин – единственный из глав 85 регионов, кто лично отвечает за взаимоотношения с агентством. Его вовлеченность в процесс, выстроенное взаимодействие агентства с областными структурами позволили региону улучшить свои позиции в рейтинге. От себя отмечу, что Саратов – очень комфортный город. Прогулялись по Набережной. Хотелось бы вернуться», – рассказал куратор от Агентства стратегических инициатив в Приволжском федеральном округе.