Спортсмены школы «РиФ» завоевали 4 золотые и 1 серебряную медали на Спартакиаде по плаванию в Уфе

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Спортсмены школы «РиФ» победили в четырех индивидуальных стартах и заняли вторую строчку турнирной таблицы в мужской эстафете.Андрей Старцев стал победителем на дистанциях 50 метров вольным стилем, а также на дистанции 50 метров на спине.Светлана Мартышова стала обладательницей золотой медали на дистанции 50 метров вольным стилем.Анастасия Строкина первой преодолела дистанцию 50 метров на спине.В эстафете 4 по 100 вольным стилем мужская сборная в составе Андрея Старцева, Михаила Гарифулина, Никиты Покровского и Дениса Порошенко завоевала серебряную медаль Всероссийской летней спартакиады.Подготовили юных чемпионов тренеры-преподаватели Галина Ширшова, Татьяна Шумилова, Галина Серебрякова и Артем Афанасьев.