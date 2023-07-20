Спортсмены школы «РиФ» завоевали 4 золотые и 1 серебряную медали на Спартакиаде по плаванию в Уфе
В Уфе завершились соревнования в рамках финального этапа IV Всероссийской летней Спартакиады по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Восемь пловцов саратовской областной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» боролись за награды.
Спортсмены школы «РиФ» победили в четырех индивидуальных стартах и заняли вторую строчку турнирной таблицы в мужской эстафете.
Андрей Старцев стал победителем на дистанциях 50 метров вольным стилем, а также на дистанции 50 метров на спине.
Светлана Мартышова стала обладательницей золотой медали на дистанции 50 метров вольным стилем.
Анастасия Строкина первой преодолела дистанцию 50 метров на спине.
В эстафете 4 по 100 вольным стилем мужская сборная в составе Андрея Старцева, Михаила Гарифулина, Никиты Покровского и Дениса Порошенко завоевала серебряную медаль Всероссийской летней спартакиады.
Подготовили юных чемпионов тренеры-преподаватели Галина Ширшова, Татьяна Шумилова, Галина Серебрякова и Артем Афанасьев.