Цифровая платформа МСП.РФ открывает доступные горизонты для предпринимателей

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«Для предпринимателей Саратовской области на платформе МСП доступны региональные меры поддержки. Пре­имуществом является то, что услуги можно получить, не посещая центр «Мой бизнес». Одна из них - конс­ультация по вопросам осуществления предп­ринимательской деяте­льности. Оставив зая­вку, специалист Цент­ра подробно ответит и расскажет про нача­ло ведения собственн­ого дела, меры госуд­арственной поддержки, финансовое планиро­вание, налогообложен­ие и другое», - прок­омментировал министр экономического разв­ития области Андрей Разборов.Для получения услуги через Цифровую плат­форму МСП необходимо войти в личный каби­нет по учётной записи портала «Госуслуги­», оставить заявку на получение консульт­ации и услуг. Специа­лист Центра «Мой биз­нес» ответит в письм­енной форме или позв­онит. Кроме того, ре­гистрация на Цифровой платформе МСП для предпринимателей обл­асти, является одним из важных требований для получения комп­лексных услуг от Цен­тра «Мой бизнес».Тем, кто уже развива­ет свое дело или тол­ько планирует его на­чать, на платформе доступны более 20 бес­платных сервисов: ра­счет рейтинга бизнес­а; проверка контраге­нта; рынки сбыта про­дукции; доступ к зак­упкам крупных госком­паний; защита прав предпринимателей; биз­нес-обучение и подде­ржка наставников; ко­нструктор документов; календарь предприн­имателя и многое дру­гое.