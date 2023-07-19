Цифровая платформа МСП.РФ открывает доступные горизонты для предпринимателей
Российские предприниматели, самозанятые и те, кто планирует начать свой бизнес, могут воспользоваться услугами и сервисами Цифровой платформы МСП.РФ. Ресурс создан в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
«Для предпринимателей Саратовской области на платформе МСП доступны региональные меры поддержки. Преимуществом является то, что услуги можно получить, не посещая центр «Мой бизнес». Одна из них - консультация по вопросам осуществления предпринимательской деятельности. Оставив заявку, специалист Центра подробно ответит и расскажет про начало ведения собственного дела, меры государственной поддержки, финансовое планирование, налогообложение и другое», - прокомментировал министр экономического развития области Андрей Разборов.
Для получения услуги через Цифровую платформу МСП необходимо войти в личный кабинет по учётной записи портала «Госуслуги», оставить заявку на получение консультации и услуг. Специалист Центра «Мой бизнес» ответит в письменной форме или позвонит. Кроме того, регистрация на Цифровой платформе МСП для предпринимателей области, является одним из важных требований для получения комплексных услуг от Центра «Мой бизнес».
Тем, кто уже развивает свое дело или только планирует его начать, на платформе доступны более 20 бесплатных сервисов: расчет рейтинга бизнеса; проверка контрагента; рынки сбыта продукции; доступ к закупкам крупных госкомпаний; защита прав предпринимателей; бизнес-обучение и поддержка наставников; конструктор документов; календарь предпринимателя и многое другое.
«Для предпринимателей Саратовской области на платформе МСП доступны региональные меры поддержки. Преимуществом является то, что услуги можно получить, не посещая центр «Мой бизнес». Одна из них - консультация по вопросам осуществления предпринимательской деятельности. Оставив заявку, специалист Центра подробно ответит и расскажет про начало ведения собственного дела, меры государственной поддержки, финансовое планирование, налогообложение и другое», - прокомментировал министр экономического развития области Андрей Разборов.
Для получения услуги через Цифровую платформу МСП необходимо войти в личный кабинет по учётной записи портала «Госуслуги», оставить заявку на получение консультации и услуг. Специалист Центра «Мой бизнес» ответит в письменной форме или позвонит. Кроме того, регистрация на Цифровой платформе МСП для предпринимателей области, является одним из важных требований для получения комплексных услуг от Центра «Мой бизнес».
Тем, кто уже развивает свое дело или только планирует его начать, на платформе доступны более 20 бесплатных сервисов: расчет рейтинга бизнеса; проверка контрагента; рынки сбыта продукции; доступ к закупкам крупных госкомпаний; защита прав предпринимателей; бизнес-обучение и поддержка наставников; конструктор документов; календарь предпринимателя и многое другое.