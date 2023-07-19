19 июля 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 19 июля
В детском отделении Калининской районной поликлиники открылась игровая комната
17:01 | 19 июля
Территорию солярия в Затоне начали готовить к реконструкции
16:02 | 19 июля
Саратовских школьников приглашают поиграть в игры народов России
15:53 | 19 июля
Граждане, больные фенилкетонурией, получат ежемесячную денежную выплату
15:47 | 19 июля
Более 600 человек станут участниками Всероссийского молодёжного форума «Байкал»
15:43 | 19 июля
Цифровая платформа МСП.РФ открывает доступные горизонты для предпринимателей
15:28 | 19 июля
Саратовские животноводы получат дополнительные средства на развитие
15:04 | 19 июля
В поселке Лысые горы благоустроили три общественных пространства
14:02 | 19 июля
Вернувшийся с фронта доброволец из Хвалынска нашел автора полученного им письма поддержки
13:06 | 19 июля
Суд признал законным отказ госжилинспекции внести изменения в реестр лицензий УК
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовские животноводы получат дополнительные средства на развитие

Новости

20 млн дополнительных средств областного бюджета на 2023 год будут направлены на приобретение нетелей молочного направления продуктивности за пределами территории региона: соответствующие поправки в Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» приняли сегодня парламентарии на очередном заседании Саратовской областной Думы.


Как рассказали в управлении развитии животноводства минсельхоза области, в настоящее время разведением скота молочного направления продуктивности занимается свыше 300 сельхозпредприятий и фермерских хозяйств и более 60 тысяч личных подсобных хозяйств. Выделенные средства будут направлены на приобретение нетелей в количестве 400 голов, что позволит дополнительно получать не менее 2-х тысяч тонн молока в год.

«Радует, что животноводческая отрасль не остается без внимания региональной власти и Губернатора области Романа Викторовича Бусаргина. Благодаря средствам, выделенным из бюджета, уже запланировали в этом году дополнительно приобрести нетелей, что позволит нарастить маточное поголовье и получить приплод», - рассказал Алексей Кондрашкин, генеральный директор АО «Ульяновский» Ртищевского района.

В минсельхозе области отмечают, что данная мера государственной поддержки направлена на увеличение как численности животных, так и производства продукции, поскольку компенсация предусмотрена только за часть затрат на приобретение нетелей за пределами области и позволяет исключить перемещение животных из одного хозяйства в другое внутри региона.

«Выделение дополнительных денежных средств позволит сохранить заинтересованность сельхозтоваропроизводителей в ведении отрасли, привлечь их к реализации мер госпрограммы, направленной на развитие регионального агропродовольственного рынка, и увеличить, тем самым, обеспеченность населения области молоком собственного производства», - подчеркнул зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.