Саратовские животноводы получат дополнительные средства на развитие

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Как рассказали в управлении развитии животноводства минсельхоза области, в настоящее время разведением скота молочного направления продуктивности занимается свыше 300 сельхозпредприятий и фермерских хозяйств и более 60 тысяч личных подсобных хозяйств. Выделенные средства будут направлены на приобретение нетелей в количестве 400 голов, что позволит дополнительно получать не менее 2-х тысяч тонн молока в год.«Радует, что животноводческая отрасль не остается без внимания региональной власти и Губернатора области Романа Викторовича Бусаргина. Благодаря средствам, выделенным из бюджета, уже запланировали в этом году дополнительно приобрести нетелей, что позволит нарастить маточное поголовье и получить приплод», - рассказал Алексей Кондрашкин, генеральный директор АО «Ульяновский» Ртищевского района.В минсельхозе области отмечают, что данная мера государственной поддержки направлена на увеличение как численности животных, так и производства продукции, поскольку компенсация предусмотрена только за часть затрат на приобретение нетелей за пределами области и позволяет исключить перемещение животных из одного хозяйства в другое внутри региона.«Выделение дополнительных денежных средств позволит сохранить заинтересованность сельхозтоваропроизводителей в ведении отрасли, привлечь их к реализации мер госпрограммы, направленной на развитие регионального агропродовольственного рынка, и увеличить, тем самым, обеспеченность населения области молоком собственного производства», - подчеркнул зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.