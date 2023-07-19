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Территорию солярия в Затоне начали готовить к реконструкции

Новости

Для безопасности возле строительной площадки установили забор на время работы спецтехники.
Территорию солярия в Затоне начали готовить к реконструкции


Продление саратовской набережной в сторону Затона стало возможным благодаря поддержке Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина. Это первый этап работ. Подрядчику предстоит благоустроить 2,5 км береговой линии от первого причала до солярия. Предусмотрена реконструкция пляжа с созданием защитных молов, песчаного откоса и спусков к воде.

На территории солярия уже много лет отдыхают жители Саратова, но полноценного пляжа здесь никогда не было. Как подчеркнул губернатор Роман Бусаргин, безопасная и комфортная зона отдыха с доступом к воде в Затоне необходима.