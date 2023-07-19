19 июля 2023 СРЕДА
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Саратовских школьников приглашают поиграть в игры народов России
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Саратовских школьников приглашают поиграть в игры народов России

Новости

24 июля в рамках проекта «Культура для школьников» стартует ежегодная акция «Культурная суббота. Игры народов России».
Саратовских школьников приглашают поиграть в игры народов России

Ежегодная акция «Культурная суббота», направленная на популяризацию традиций народов России в этом году посвящена традиционным детским играм.

С 24 по 30 июля школьники смогут познакомиться со старинными играми разных регионов России: Республик Мордовия и Карелия, Карачаево-Черкесской Республики, Донецкой Народной Республики, Чукотского автономного округа, Воронежской и Вологодской областей, а также проявить свои творческие и организационные способности, присоединившись к акции.

Для участия необходимо создать собственный видеоролик с традиционными играми своего региона, опубликовать его на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» и поставить хештег #игрыкдш.

Все работы оценит экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей России в области народной культуры, и выберет 30 лучших роликов, которые будут размещены на портале https://культурадляшкольников.рф/