Саратовских школьников приглашают поиграть в игры народов России

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Ежегодная акция «Культурная суббота», направленная на популяризацию традиций народов России в этом году посвящена традиционным детским играм.С 24 по 30 июля школьники смогут познакомиться со старинными играми разных регионов России: Республик Мордовия и Карелия, Карачаево-Черкесской Республики, Донецкой Народной Республики, Чукотского автономного округа, Воронежской и Вологодской областей, а также проявить свои творческие и организационные способности, присоединившись к акции.Для участия необходимо создать собственный видеоролик с традиционными играми своего региона, опубликовать его на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» и поставить хештег #игрыкдш.Все работы оценит экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей России в области народной культуры, и выберет 30 лучших роликов, которые будут размещены на портале https://культурадляшкольников.рф/