Вернувшийся с фронта доброволец из Хвалынска нашел автора полученного им письма поддержки

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Со всех регионов России защитникам Отечества, участвующим в специальной военной операции, приходят письма поддержки с теплыми словами.Сотрудник социально-оздоровительного центра «Пещера Монаха», добровольно принявший участие в специальной военной операции, получил на фронте ко Дню Защитника Отечества такое письмо от мамы с дочкой из Челябинской области.Несколько месяцев он носил с собой треугольный конверт, постоянно перечитывая письмо. Оно поддерживало его боевой дух, а молитвы Татьяны и Таисии защищали от пуль и снарядов.«Пишу с дочкой письмо. И не знаю, что сказать… Как выразить благодарность, что мы живем спокойно? Мы молимся за Вас и верим, что вернетесь домой живыми и здоровыми, будете жить, как и прежде, с близкими и радоваться каждому дню», - говорится в письме.После возвращения в родной Хвалынск боец решил разыскать авторов этого письма. Со своей просьбой он обратился к специалистам социально-оздоровительного центра «Пещера Монаха».На запрос учреждения откликнулась администрация Сосновского района Челябинской области, и Татьяна была найдена. Боец созвонился с автором письма и лично поблагодарил ее с дочкой за веру и поддержку в непростые минуты.Акция «Письмо защитнику Отечества» всегда активно поддерживается и взрослыми, и детьми. Получатели услуг социозащитных учреждений области посылают письма и открытки на фронт, собирают посылки с вещами и продуктами.