19 июля 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 19 июля
В детском отделении Калининской районной поликлиники открылась игровая комната
17:01 | 19 июля
Территорию солярия в Затоне начали готовить к реконструкции
16:02 | 19 июля
Саратовских школьников приглашают поиграть в игры народов России
15:53 | 19 июля
Граждане, больные фенилкетонурией, получат ежемесячную денежную выплату
15:47 | 19 июля
Более 600 человек станут участниками Всероссийского молодёжного форума «Байкал»
15:43 | 19 июля
Цифровая платформа МСП.РФ открывает доступные горизонты для предпринимателей
15:28 | 19 июля
Саратовские животноводы получат дополнительные средства на развитие
15:04 | 19 июля
В поселке Лысые горы благоустроили три общественных пространства
14:02 | 19 июля
Вернувшийся с фронта доброволец из Хвалынска нашел автора полученного им письма поддержки
13:06 | 19 июля
Суд признал законным отказ госжилинспекции внести изменения в реестр лицензий УК
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Вернувшийся с фронта доброволец из Хвалынска нашел автора полученного им письма поддержки

Новости
Вернувшийся с фронта доброволец из Хвалынска нашел автора полученного им письма поддержки

Со всех регионов России защитникам Отечества, участвующим в специальной военной операции, приходят письма поддержки с теплыми словами.

Сотрудник социально-оздоровительного центра «Пещера Монаха», добровольно принявший участие в специальной военной операции, получил на фронте ко Дню Защитника Отечества такое письмо от мамы с дочкой из Челябинской области.

Несколько месяцев он носил с собой треугольный конверт, постоянно перечитывая письмо. Оно поддерживало его боевой дух, а молитвы Татьяны и Таисии защищали от пуль и снарядов.

«Пишу с дочкой письмо. И не знаю, что сказать… Как выразить благодарность, что мы живем спокойно? Мы молимся за Вас и верим, что вернетесь домой живыми и здоровыми, будете жить, как и прежде, с близкими и радоваться каждому дню», - говорится в письме.

После возвращения в родной Хвалынск боец решил разыскать авторов этого письма. Со своей просьбой он обратился к специалистам социально-оздоровительного центра «Пещера Монаха».

На запрос учреждения откликнулась администрация Сосновского района Челябинской области, и Татьяна была найдена. Боец созвонился с автором письма и лично поблагодарил ее с дочкой за веру и поддержку в непростые минуты.

Акция «Письмо защитнику Отечества» всегда активно поддерживается и взрослыми, и детьми. Получатели услуг социозащитных учреждений области посылают письма и открытки на фронт, собирают посылки с вещами и продуктами.