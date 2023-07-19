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В поселке Лысые горы благоустроили три общественных пространства

Новости
Лысогорскому муниципальному району в 2023 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» выделено 10 млн рублей на благоустройство трех общественных и одной дворовой территории.




Программа реализуется в рамках национального проекта Президента РФ Владимира Путина «Жилье и городская среда». В Саратовской области исполнение проекта проходит под контролем Губернатора Романа Бусаргина.

На сегодняшний день в р.п. Лысые горы благоустроен двор по улице пл. 50 лет Октября, д. 15, 16. Также выполнены все запланированные работы на общественных территориях
вблизи дома № 65 по ул. Мира;
от д. № 66 по ул. Железнодорожная до д. № 25 по ул. Первомайская;
участок, расположенный по ул. Мира у реки Медведица.

В 2022 году в ходе реализации проекта были благоустроены 2 общественные и 4 дворовые территории.

Данная программа позволяет заметно улучшить городские локации не только внешне, но и повысить их функциональность, безопасность для жителей.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области Сергей Соколов отмечает важность проекта, возможность для населения принимать в нем участие, голосуя за объекты, нуждающиеся в благоустройстве: «В процесс формирования комфортной городской среды вовлекаются все больше общественных пространств. Наша задача — благоустраивать города и поселения не просто для жителей, а вместе с ними. Ежегодно увеличивается число участников голосования. Граждане принимают участие в качественных преобразованиях инфраструктуры для жизни и отдыха».

Напомним, что 24 июля во Владивостоке на Форуме малых городов и исторических поселений будут названы проекты-победители VIII Всероссийского конкурса лучших программ создания комфортной городской среды. Наш регион направил на конкурс 8 проектов.