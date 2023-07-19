Суд признал законным отказ госжилинспекции внести изменения в реестр лицензий УК

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Ранее управляющая организация обратилась в жилищную инспекцию с заявлением о внесении изменений в реестр лицензий в части сведений о многоквартирном доме на основании договора управления, подписанного председателем совета многоквартирного дома.Вместе с этим прокол общего собрания собственников о выборе совета многоквартирного дома и председателя совета в инспекцию не предоставлен, в ГИС ЖКХ не размещен.Ввиду отсутствия доказательств полномочий председателя совета многоквартирного дома, инспекция приняла решение об отказе во внесении изменений в реестр лицензий.Арбитражный суд согласился с позицией органа, указав, что в рассматриваемом случае основанием для отказа инспекции во внесении изменений в реестр лицензий послужило то обстоятельство, что договор управления от лица собственников многоквартирного дома подписан неуполномоченным лицом, документы об избрании данного лица председателем совета дома не представлены.