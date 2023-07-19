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В музее Федина обновят «Кабинет писателя»

Новости
В музее Федина обновят «Кабинет писателя»


Саратовская область – активный участник мероприятий национального проекта «Культура», в том числе федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура», основные направления которых – ремонт зданий, закупка оборудования и создание новых культурных пространств.

- В результате реализации мероприятий национального проекта «Культура», инициированного Президентом России В.В.Путиным, в рамках работ по оснащению музеев новым оборудованием предполагается создание новых экспозиций в Хвалынском, Пугачевском, Балашовском краеведческих музеях, - рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Существенная модернизация экспозиционного пространства предполагается в Энгельсском краеведческом музее, Доме-музее В.И. Чапаева, экспозиции мемориального дома семьи Чернышевских Музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского. В Государственном музее К.А. Федина будет обновлен экспозиционный зал «Кабинет писателя».

Обновленные и модернизированные учреждения культуры составляют базу для повышения качества и разнообразия культурной жизни в малых городах и селах.

- В ходе подготовки заявок музеи пересмотрели научные концепции экспозиционного пространства с учетом использования современных технологий. В экспозициях предполагается существенное расширение информационной, интерактивной и аттрактивной (более привлекательной) составляющей. Например, создание объемных макетов с использованием мультимедийных технологий, гиперреалистичных манекенов, систем 3-Д – мэппинга, аудиовизуальных средств и акустических систем. Это позволит вывести экспозиции музеев на новый профессиональный уровень, - отметила Наталия Щелканова.