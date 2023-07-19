В Саратове сделали центрифугу для разделения фракций на клеточном уровне
Инновационную центрифугу, предназначенную для разделения фракций на клеточном уровне, создали на саратовском заводе «Аврора».
Конструктивные характеристики оборудования обеспечивают широкую универсальность. Центрифуга может эффективно работать с разными жидкими материалами: кровь, лимфа, фармацевтические суспензии, пищевое сырье или другие субстанции. В оборудовании предусмотрена функция охлаждения, температуру можно регулировать от -20 до +40 °C.
Такие установки нужны для медицинских лабораторий, научно-исследовательских площадок, в химической, пищевой и других отраслях, где требуется разделить вещества по плотности и консистенции.
Эксклюзивное оборудование от саратовской компании поставлено для медицинской лаборатории крупного отечественного градообразующего предприятия. «Для саратовского производителя изготовление такого оборудования – новый успешный опыт, который открывает широкие перспективы в области производства технически сложного медицинского оборудования у нас, в Саратове», - отметили в компании.
Конструктивные характеристики оборудования обеспечивают широкую универсальность. Центрифуга может эффективно работать с разными жидкими материалами: кровь, лимфа, фармацевтические суспензии, пищевое сырье или другие субстанции. В оборудовании предусмотрена функция охлаждения, температуру можно регулировать от -20 до +40 °C.
Такие установки нужны для медицинских лабораторий, научно-исследовательских площадок, в химической, пищевой и других отраслях, где требуется разделить вещества по плотности и консистенции.
Эксклюзивное оборудование от саратовской компании поставлено для медицинской лаборатории крупного отечественного градообразующего предприятия. «Для саратовского производителя изготовление такого оборудования – новый успешный опыт, который открывает широкие перспективы в области производства технически сложного медицинского оборудования у нас, в Саратове», - отметили в компании.