19 июля 2023 СРЕДА
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В Саратове сделали центрифугу для разделения фракций на клеточном уровне

Новости
Инновационную центрифугу, предназначенную для разделения фракций на клеточном уровне, создали на саратовском заводе «Аврора».

В Саратове сделали центрифугу для разделения фракций на клеточном уровне



Конструктивные характеристики оборудования обеспечивают широкую универсальность. Центрифуга может эффективно работать с разными жидкими материалами: кровь, лимфа, фармацевтические суспензии, пищевое сырье или другие субстанции. В оборудовании предусмотрена функция охлаждения, температуру можно регулировать от -20 до +40 °C.

Такие установки нужны для медицинских лабораторий, научно-исследовательских площадок, в химической, пищевой и других отраслях, где требуется разделить вещества по плотности и консистенции.

Эксклюзивное оборудование от саратовской компании поставлено для медицинской лаборатории крупного отечественного градообразующего предприятия. «Для саратовского производителя изготовление такого оборудования – новый успешный опыт, который открывает широкие перспективы в области производства технически сложного медицинского оборудования у нас, в Саратове», - отметили в компании.