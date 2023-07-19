19 июля 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 19 июля
В детском отделении Калининской районной поликлиники открылась игровая комната
17:01 | 19 июля
Территорию солярия в Затоне начали готовить к реконструкции
16:02 | 19 июля
Саратовских школьников приглашают поиграть в игры народов России
15:53 | 19 июля
Граждане, больные фенилкетонурией, получат ежемесячную денежную выплату
15:47 | 19 июля
Более 600 человек станут участниками Всероссийского молодёжного форума «Байкал»
15:43 | 19 июля
Цифровая платформа МСП.РФ открывает доступные горизонты для предпринимателей
15:28 | 19 июля
Саратовские животноводы получат дополнительные средства на развитие
15:04 | 19 июля
В поселке Лысые горы благоустроили три общественных пространства
14:02 | 19 июля
Вернувшийся с фронта доброволец из Хвалынска нашел автора полученного им письма поддержки
13:06 | 19 июля
Суд признал законным отказ госжилинспекции внести изменения в реестр лицензий УК
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В реабилитационном центре «Возвращение» дети получают востребованные профессии

Новости
В реабилитационном центре «Возвращение» дети получают востребованные профессии


В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Возвращение» проводится большая работа не только по знакомству с разнообразным миром профессий, но и по обучению, прохождению востребованных курсов, освоению полезных навыков.

Большое содействие в возможности получить новые умения или профессию воспитанникам центра оказывает некоммерческий фонд «Бюро добрых дел», совместно с которым реализуется программа «Подари профессию». Цель проекта – дать детям интересные профессии и дополнительный источник дохода в будущем.

Ребята имеют возможность обучаться по профессиям: автодело, парикмахерское, маникюрное, поварское искусство, бровист, официант, бариста и многим другим.
В рамках данной программы устраиваются профессиональные мастерские, где дети, прошедшие обучение определенным профессиям, могут отрабатывать полученные навыки.

«Кроме того, социально-реабилитационный центр «Возвращение» получил лицензию на осуществление деятельности по профессиональному обучению. В преддверии нового учебного года планируется открытие нескольких курсов профессионального обучения по специальностям парикмахерского дела. Занятия будут проходить на базе центра «Возвращение» с прохождением практик и стажировок в парикмахерских салонах города», - прокомментировали в министерстве труда и социальной защиты области.

По результатам освоения программы ребята получат свидетельства о получении профессии.