В реабилитационном центре «Возвращение» дети получают востребованные профессии

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В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Возвращение» проводится большая работа не только по знакомству с разнообразным миром профессий, но и по обучению, прохождению востребованных курсов, освоению полезных навыков.Большое содействие в возможности получить новые умения или профессию воспитанникам центра оказывает некоммерческий фонд «Бюро добрых дел», совместно с которым реализуется программа «Подари профессию». Цель проекта – дать детям интересные профессии и дополнительный источник дохода в будущем.Ребята имеют возможность обучаться по профессиям: автодело, парикмахерское, маникюрное, поварское искусство, бровист, официант, бариста и многим другим.В рамках данной программы устраиваются профессиональные мастерские, где дети, прошедшие обучение определенным профессиям, могут отрабатывать полученные навыки.«Кроме того, социально-реабилитационный центр «Возвращение» получил лицензию на осуществление деятельности по профессиональному обучению. В преддверии нового учебного года планируется открытие нескольких курсов профессионального обучения по специальностям парикмахерского дела. Занятия будут проходить на базе центра «Возвращение» с прохождением практик и стажировок в парикмахерских салонах города», - прокомментировали в министерстве труда и социальной защиты области.По результатам освоения программы ребята получат свидетельства о получении профессии.