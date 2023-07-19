Эксперты обследовали условия и охрану труда работников более 100 предприятий

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Помимо дистанционных форм взаимодействия для оказания консультационной и методической помощи работодателям по вопросам охраны труда также проводятся выезды на предприятия. С начала года проведено 101 обследование предприятий и организаций различных форм деятельности, в том числе 32 обследования в районах области.Особое внимание уделяется проверке проведения оценки профессиональных рисков, обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, соответствию структуры и содержания инструкций по охране труда установленным требованиям. Также проводятся обучение и проверка знаний по охране труда, оказанию первой помощи, применению средств индивидуальной защиты.«Своевременное выявление рисков, их превентивная отработка позволяют сократить риск производственного травматизма в будущем. По результатам обследований работодателям даются рекомендации по выстраиванию работы по охране труда, находятся пути решения вопросов в соответствии со спецификой деятельности организации. Подчеркну, главной целью проведения обследований является, в первую очередь, помощь работодателям и работникам, результатом которой являются сохраненные жизнь и здоровье на производстве», - рассказал исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты области Денис Давыдов.Напомним, узнать об актуальных вопросах профилактики производственного травматизма и профессиональных заболеваний можно в Телеграм-канале «Безопасность труда.64» https://t.me/bezopasnotrud64.