Владимир Путин провел встречу с губернатором Саратовской области
Как сообщил глава региона, на встрече с Президентом Владимиром Путиным он поблагодарил главу государства "за оказанное доверие и рассказал о проводимой в регионе работе по развитию транспортной инфраструктуры, переселению граждан из аварийного жилья, строительству крупных медицинских центров (онкологический и противотуберкулезный диспансеры) и других социальных учреждений, модернизации первичного звена здравоохранения и задачах, которые ставим перед собой на ближайшее будущее и долгосрочную перспективу".
По словам губернатора, он подробно остановился на том, как саратовцы поддерживают участников СВО.
"Ветераны, волонтеры, жены бойцов и просто неравнодушные граждане с самого начала специальной военной операции не остаются в стороне. Все вместе они трудятся ради победы и защиты соотечественников. В регионе действуют 13 мер поддержки, пять из которых направлены на семьи с детьми. Регулярно провожу личные приёмы участников СВО и их родных.
Благодаря национальным проектам и программам Президента Владимира Путина решаются проблемы Саратовской области и ее жителей, реализуются крупнейшие проекты, направленные на всестороннее развитие региона. В этом году также приступаем к практической реализации проекта по строительству южного обхода Саратова с новым мостом через Волгу",- сообщил Роман Бусаргин.
Подробнее - на сайте Кремля.
По словам губернатора, он подробно остановился на том, как саратовцы поддерживают участников СВО.
"Ветераны, волонтеры, жены бойцов и просто неравнодушные граждане с самого начала специальной военной операции не остаются в стороне. Все вместе они трудятся ради победы и защиты соотечественников. В регионе действуют 13 мер поддержки, пять из которых направлены на семьи с детьми. Регулярно провожу личные приёмы участников СВО и их родных.
Благодаря национальным проектам и программам Президента Владимира Путина решаются проблемы Саратовской области и ее жителей, реализуются крупнейшие проекты, направленные на всестороннее развитие региона. В этом году также приступаем к практической реализации проекта по строительству южного обхода Саратова с новым мостом через Волгу",- сообщил Роман Бусаргин.
Подробнее - на сайте Кремля.