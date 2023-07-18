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В сентябре в Саратове стартует фотоконкурс имени Николая Титова

Новости
Об этом сообщила председатель саратовского отделения Союза журналистов России Лидия Николаевна Златогорская.

Николай Титов - известный саратовский фотограф, член Союза журналистов России. 17 июля 2021 года Николай ушел из жизни после тяжелой продолжительной болезни.

В сентябре в Саратове стартует фотоконкурс имени Николая Титова

Талантливый фотокорреспондент сотрудничал со многими областными и федеральными изданиями, фотоагентствами Москвы. Его фотографии использовались в книгах о Саратовской области. Николай участвовал во многих выставках саратовских фотохудожников.

-Друзья, вспомним сегодня Николая Титова. Светлая память. Он оставил нам прекрасные мгновения в своих фотографиях. И добрую память о себе, о своей неутомимости в поисках лучшего идеального кадра... Мы дали старт областному фотоконкурсу имени Николая Титова, итоги подведем ко Дню российской печати. Давайте удивлять, радовать, восхищать друг друга и наших читателей - красотой природы, человеческих поступков и умением сохранять память сердца, - обратилась Лидия Николаевна ко всем, кто знал Николая Титова и к будущим участникам конкурса.

Положение о фотоконкурсе будет опубликовано в сентябре на сайте саратовского отделения Союза журналистов России, итоги подведут 13 января 2024 года.